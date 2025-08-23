Comenta Compartir

El carea es un perro idóneo para el pastoreo del ganado, especialmente de ovejas. Es propio de Castilla y León y nunca se ha llegado ... a adaptar a la vida de hogar, ya que es un perro que necesita ejercitarse y estar en el exterior. El carea mueve todo el rebaño, muerde en las corvas a las ovejas, las trae y las lleva hasta que consigue los propósitos del pastor. Es inquieto, se desplaza, ladra incluso a los mastines, no tiene miedo, pero no deja de enredar arriba y abajo. Es resolutivo, pero no deja parar quieto nada a su alrededor. Cuando no hay ovejas, ladra a caminantes, otros perros, coches…, porque en su naturaleza está poner orden, su orden.

De manera similar hay personas que podríamos denominar 'careas'. Son hasta físicamente parecidos: ágiles, nerviosos, inquietos. Pero, eso sí, vivir a su lado resulta cuando menos emocionante, a veces exasperante. Porque están al tanto de todo, pero no paran de susurrarte al oído para que pongas el aire acondicionado en la residencia, des salida al excedente de legumbres, te des cuenta de que falta desde hace dos semanas un periódico todos los días, observes cómo los mecánicos no acaban de entregar el coche siniestrado. Y tú actúas, pero cuando lo haces, el 'carea' te indica que te has precipitado al comprar los ventiladores, ¡Tampoco hay que pasarse y comer judías todos los días!... Posiblemente todos tengamos 'careas' en la oficina, en casa, en el colegio. Efectivamente son beneficiosos. Pero sí es conveniente relativizar lo que dicen, llenarte de paciencia y hacerles caso de vez en cuando, o a días alternos. «Perro que mucho ladra, poco muerde, pero bien guarda».

