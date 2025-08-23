El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Careas

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:34

El carea es un perro idóneo para el pastoreo del ganado, especialmente de ovejas. Es propio de Castilla y León y nunca se ha llegado ... a adaptar a la vida de hogar, ya que es un perro que necesita ejercitarse y estar en el exterior. El carea mueve todo el rebaño, muerde en las corvas a las ovejas, las trae y las lleva hasta que consigue los propósitos del pastor. Es inquieto, se desplaza, ladra incluso a los mastines, no tiene miedo, pero no deja de enredar arriba y abajo. Es resolutivo, pero no deja parar quieto nada a su alrededor. Cuando no hay ovejas, ladra a caminantes, otros perros, coches…, porque en su naturaleza está poner orden, su orden.

Espacios grises

Careas