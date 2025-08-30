El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mariano

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:32

Soriano, vitense por crianza, y cántabro por años de estadía en este suelo que une mar y cielo. Hace cincuenta años, cuando los agustinos dejaban ... el Colegio de Alcázar de Toledo, ya formaba parte de la comunidad que comenzaba a dar clase en el Colegio de El Sardinero. Su figura enjuta, quijotesca diríamos, con alma a juego, que conforme pasaba la vida en el rocín del tiempo se iba asanchando y ensanchando, volvíale cada día más práctico, parco en palabras, pero no por ello menos sincero. El padre Mariano ha sido todo en los Agustinos; profesor, jefe de estudios, prior, director, administrador, vice prior, subdirector, sacristán, fotógrafo... y encargado de la librería, servicio que con 84 años seguía haciendo, a pesar de la persistente enfermedad.

eldiariomontanes Mariano