Gesta editorial

Qué henchido de legítimo orgullo e inconmensurable gozo debió sentir el editor y librero Fabián Hernández cuando en Santander y Enero 1º de 1866 firmó ... el prólogo de su obra de mayor empeño editorial. Y qué emoción más natural al asistir al nacimiento y encuadernación de ese apretón de hojas impresas, quinientas treinta y dos páginas con olor a tinta fresca, con el cual bajo el brazo (sobaquillo ilustrado) fácil es imaginarle salir a la acera o calle del Correo dando gritos de alborozo.

Nunca en Santander —¡capital de provincia al fin y al cabo!—, cabeza en su sano juicio había apostado tan fuerte a la carta de un libro que sitúa con todo merecimiento la ciudad en el mapa nacional de la edición. «Becerro.- Libro famoso de las Behetrías de Castilla que se custodia en la Real Chancillería de Valladolid. Manuscrito del siglo XIV, en el cual se expresan detalladamente la naturaleza y origen de la nobleza de España y se describe en todo su esplendor el feudalismo nacional en el último tercio de la Edad Media, mandado hacer por don Pedro I de Castilla. Primera edición dedicada a S. A. R. el Serenísimo señor Príncipe de Asturias. Con un prólogo en que se prueba que don Pedro I ordenó la pesquisa de Behetrías y que, por lo tanto, es autor único de este precioso códice. Acompaña un facsímil de una de las páginas del original. Santander, Librería de Fabián Hernández. Imprenta de la Gaceta del Comercio. Becedo 9, bajo, 1866».

En su interior, figura como Octava merindad (Liébana y Pernía); Décima, Asturias de Santa Illana, con alusión a Guarnizo y Pie de Concha; Decimocuarta, Laredo con el gracejo feudal del yantar que el rey Alfonso (que Dios perdone) les quitó y restituyó, etc. Aquí, esta primera edición es única; aunque reputada de ciertas máculas. Corregida y razonada, la novísima edición (León, 1981) pasa por ser la fetén.