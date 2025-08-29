El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hipotecas en plena crisis

El auge de préstamos no debe ocultar el gran problema de la falta de vivienda, fuente de tensión por su alto precio y fuerte demanda

Editorial

Editorial

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:12

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un notable tirón en lo que va de año, a pesar de la evidente crisis que ... tensiona al sector. La falta de nuevas promociones frena la posibilidad de relajar unos precios hoy disparados en términos generales y fuera del alcance de colectivos muy sensibles como los jóvenes. Sin embargo, el gran dinamismo en la compraventa ha elevado el número de préstamos a los máximos registrados hace ya catorce años durante la época de la 'burbuja inmobiliaria'. Los 243.257 préstamos firmados en estos primeros seis meses, un 25% más que en el mismo período del ejercicio anterior, revelan un enérgico desarrollo de las transacciones, especialmente en la oferta de segunda mano, pero a la vez dejan para el análisis al menos dos motivos de preocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  4. 4

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  7. 7

    A los perros también les gustan las playas
  8. 8

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  9. 9

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  10. 10

    El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hipotecas en plena crisis