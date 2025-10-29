El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

Mazón sigue embarrado

Su atrincheramiento es una losa para las aspiraciones electorales de Feijóo, un año después de una dana que exige medidas de prevención

Editorial

Editorial

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:09

Comenta

La gran anomalía un año después de la devastadora dana de Valencia que dejó 229 muertos sigue siendo Carlos Mazón, cuya negligente actuación durante la ... tragedia obliga a empezar por El Ventorro. Que haya que hacerlo por encima de la urgente reconstrucción de vidas y bienes, y de la necesaria aplicación de medidas de prevención para frenar una nueva catástrofe, constata la dimensión del agujero negro en el que se ha convertido la gestión del presidente de la Generalitat. Todo lo que comenzó en aquel restaurante a las 15.00 horas, con la inoportuna comida de trabajo de Carlos Mazón con Maribel Vilaplana en mitad de la tragedia, constituye un penoso ejemplo de irresponsabilidad pública ante una crisis.

