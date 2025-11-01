El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pagos bajo sospecha

El PSOE no puede mantenerse impertérrito cuando el juez del Supremo no ve creíbles sus explicaciones sobre los gastos en 'cash' a Ábalos y Koldo

Editorial

Editorial

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:43

El auto del instructor del 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, por el que traslada a la Audiencia Nacional los pagos en ... metálico del PSOE al exministro y su asesor detectados por la UCO y le pide que los investigue, adentra la causa en una dimensión sobrevenida y preocupante para los socialistas. Es cierto, como viene incidiendo el partido de Pedro Sánchez, en que los informes elaborados por la unidad de élite de la Guardia Civil no sustentan una acusación tan gravosa como la de financiación irregular, aunque obviando que no era éste el objeto de esas investigaciones sino desnudar las cuentas de Ábalos. Pero el PSOE no puede mantener impertérrito su discurso cuando el magistrado cede a la Audiencia las pesquisas sobre la procedencia del dinero en 'cash' en sobres con membrete del partido, con el que se abonaban gastos de representación a los dos imputados, porque las explicaciones ofrecidas por su dirección no le bastan para considerarlas verosímiles; y porque, y esto es lo más inquietante para la sigla que hoy dirige el país, Puente observa indicios bastantes para que se fiscalicen esos pagos ante el descontrol observado en los mismos y la posibilidad de que estuvieran encubriendo una maniobra de «blanqueo». Y lo hace, además, tras recibir los argumentos de Ferraz y de escuchar el testimonio, este mismo miércoles, del exgerente Mariano Moreno y de otra empleada conocedora de esos abonos.

