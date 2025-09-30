El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

Un paso adelante

Trump es el único capaz de frenar a un aliado israelí cada vez más aislado, aunque su plan de paz necesita aún más desarrollo

Editorial

Editorial

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:09

El plan de paz presentado por Donald Trump a Benjamin Netanyahu puede ayudar a terminar con una guerra que se ha llevado por delante miles ... de vidas y sacude a diario la conciencia de millones de ciudadanos en todo el mundo. Hay muchos puntos del borrador de acuerdo que deben desarrollarse y ser aceptados por interlocutores ausentes ayer de la negociación en la Casa Blanca, desde Hamas hasta algunos países vecinos llamados a prestar su colaboración. Por otra parte, el primer ministro israelí, responsable de la masacre de Gaza, es conocido por su capacidad de aceptar unos principios y encontrar más adelante la manera de evitar su puesta en práctica. En la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, Netanyahu prometió seguir luchando. Asimismo, criticó el reconocimiento del Estado palestino como una concesión al terrorismo de Hamas. Hacía tiempo que se esperaba una intervención del presidente de Estados Unidos, el único capaz de frenar a un aliado israelí cada vez más aislado.

