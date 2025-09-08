El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Poder y autoridad en la Junta dePersonal Docente

¿Se le quiere pedir a la sociedad cántabra que no sean sus representantes legítimos en el Parlamento los que avalen el esfuerzo económico de la subida salarial?

Eduardo Caballero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:10

Cuando se trata de tomar decisiones que afectan a un colectivo conviene haber reflexionado antes sobre la funesta confusión entre autoridad y poder. Nos recuerda ... J. María Esquirol (La escuela del alma) que «el poder proviene de los cargos, las tribunas y los instrumentos. El director de una empresa tiene poder como director. El general de un ejército tiene poder como general. Un hombre con una pistola tiene el poder que el arma de fuego da». Tener poder, en este sentido, significa dominar; tener posibilidad de imponer la propia voluntad; estar en disposición de determinar la acción de los demás, al margen o incluso contra lo que los demás quisieran. Usar el poder es el uso que la Junta de Personal Docente está haciendo de la función reconocida y legítima de representación y negociación en nombre del profesorado.

