Adiós al verano

Las tres protagonistas del Foro EnClave, tres mujeres con sensibilidades ideológicas diferentes, analizan el inicio del curso en clave política con la mochila cargada de cuadernos de actualidad regional, nacional e internacional

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

Rosa Inés García Militante socialista

Las asignaturas pendientes

En Cantabria, el consejero de Educación, docente de profesión, dialogante y honesto tiene en huelga al sector. Es inexplicable decir que no hay crédito para la actualización salarial de los profesores y que Buruaga renuncie a la quita de la deuda con intereses. Inexplicable también que ante el deterioro de la sanidad pública rechace plazas de formación a médicos residentes en la especialidad de Urgencias. La presidenta tiene nueva asignatura: responder al acuerdo ofrecido por el secretario general del PSOE sobre servicios públicos, vivienda, empleo y convivencia social.

Estudiantes navarros han lanzado un contrato escolar a los políticos: no insulten ni mientan. Difícil asignatura. Algunos políticos entretenidos en pendencias oscurecen nuestra prosperidad económica. ... Sin nacer ya está muerto un pacto de Estado sobre el clima. La financiación autonómica, la fiscalidad catalana, la crisis migratoria y de vivienda, la prevención de la corrupción o la reforma judicial siguen pendientes. «Somos un diálogo», escribió Hölderlin. Es trágica la imposibilidad de ejercerlo. Sobran los Tellados de discursos antidemocráticos y los Puentes lenguaraces raqueros.

