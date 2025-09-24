Adiós al verano

En Cantabria, el consejero de Educación, docente de profesión, dialogante y honesto tiene en huelga al sector. Es inexplicable decir que no hay crédito para la actualización salarial de los profesores y que Buruaga renuncie a la quita de la deuda con intereses. Inexplicable también que ante el deterioro de la sanidad pública rechace plazas de formación a médicos residentes en la especialidad de Urgencias. La presidenta tiene nueva asignatura: responder al acuerdo ofrecido por el secretario general del PSOE sobre servicios públicos, vivienda, empleo y convivencia social.

Estudiantes navarros han lanzado un contrato escolar a los políticos: no insulten ni mientan. Difícil asignatura. Algunos políticos entretenidos en pendencias oscurecen nuestra prosperidad económica. ... Sin nacer ya está muerto un pacto de Estado sobre el clima. La financiación autonómica, la fiscalidad catalana, la crisis migratoria y de vivienda, la prevención de la corrupción o la reforma judicial siguen pendientes. «Somos un diálogo», escribió Hölderlin. Es trágica la imposibilidad de ejercerlo. Sobran los Tellados de discursos antidemocráticos y los Puentes lenguaraces raqueros.

Con el mundo en manos de un imperialista nostálgico en Moscú, un lunático en la Casa Blanca, China que no es fiable y Europa a merced de los tres, Sánchez ha puesto España a la vanguardia contra el genocidio en Gaza mientras Feijóo, acorralado por sus diablos internos, no sabe cómo bautizar los hechos. Israel, apoyada por EE UU, rompe el orden internacional que le permitió existir, creado tras la barbaridad nazi. La pregunta moral por excelencia sería, ¿qué debemos hacer?

¡Vaya comienzo de curso. El orden internacional en quiebra, España sin presupuestos y Mazón sin dimitir!

María Luisa Sanjuan Exconcejal de Cs Pupitres y escaños

Septiembre trae cuadernos nuevos y expectativas, aunque el panorama no ayude. Los informes OCDE-PISA no son muy alentadores sobre tendencia y comprensión lectora de nuestros jóvenes, pero en Cantabria podemos celebrar que estamos entre los mejores. Mejor que no cale el mensaje de simplemente María, esa 'influencer' de la vida 'cuqui' que mantiene que leer no te hace mejor persona. Sublime.

Leer solo te hace más culta, mejor preparada, menos manipulable y más útil para la sociedad. Está claro que los apellidos coincidentes no conducen a Álvaro.

Ahora que las propuestas educativas recomiendan abandonar pantallas y recuperar apuntes y libros físicos sería importante prevenirnos ante iletrados con millones de seguidores. Como afirma Pino Aprile, «cuando la imbecilidad se vuelve tendencia, acaba siendo identidad cultural».

En el curso político sus señorías, hijos de la ESO o de la EGB, debaten en el Congreso como debe denominarse lo que, según el Instituto Elcano, el 82% de los españoles de todas las ideologías entendemos por genocidio en Gaza. Como si la semántica fuera a detener las bombas. Otra vez los bandos políticos debatiendo si son galgos lo que vemos a diario o podencos con pedigrí jurídico.

Genocidio, señorías, es asesinato sistemático, exterminio, masacre, barbarie, mutilación, hambruna, éxodo, eliminación de la prensa libre, negación de ayuda humanitaria y todo lo que el mundo está consintiendo al gobierno extremista de Netanyahu, que no es el pueblo de Israel.

Nombrar es reconocer. Decir genocidio no es apoyar a Sánchez. Tampoco lo que Aznar denomina en foros públicos «eso que está pasando en Palestina».

María LuisaPeón Militante popular Un otoño bipolar

Otoño caliente. Todos los otoños se anuncian calientes y este 2025 se presume caliente y bipolar.

En Cantabria, la polarización precalienta el curso con una huelga de profesores, porque los sindicatos consideran insuficiente una subida de 180 euros mensuales ofrecida por un Gobierno que se sienta a acordar mejoras salariales tras 17 años sin negociación. Pienso en los padres de los alumnos que tienen que organizar a ver a qué abuelos encasquetan los chiquillos, porque a los líderes sindicales de los profesores de sus hijos la oferta les parece poco.

Ahora el mayor escollo estriba en si se debe condicionar o no el acuerdo a la aprobación de los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2026. A ver, que si hay quien cree que no es necesario tener presupuestos para gobernar todo un país, cómo van a ser necesarios para habilitar una partida de 36 millones de euros de nada…

Lo importante –como decía el Fiscal General del Estado– es ganar el relato y, para ello, el Gobierno de Sánchez va encontrando nuevas polémicas para dividir a la opinión pública. Con cada nueva pelotera nos olvidamos de que nos gobierna el 'Despotismo Imputado'. La polarización de la próxima temporada enfrentará a los que quieren que a Sánchez le den el Nobel de la Paz con los que queremos que le den morcilla.

Para compensar, me quedo con el recado que nos deja la presidenta del Parlamento de Cantabria, González Revuelta, en este inicio del nuevo periodo de sesiones: «Los ciudadanos están hartos de que nos tiremos los trastos a la cabeza».