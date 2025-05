Prada o los excesos necesarios

Como cualquier novelista que desee no morir en el intento, Juan Manuel de Prada necesita hacer ruido; intenta ser visible y audible en un ... mundillo, el literario, que además de ser ya casi puro ruido, se ha enredado tanto con el mundo mediático que los conceptos de escritor y comunicador famoso se encuentran en trance de confusión. Pero, en el caso de Prada, ocurre que el comunicador ha desarrollado una voz tan potente y singular, que el ruido de la polémica amenaza con ahogar el ruido de su gran arte literario. Prada tiene cantidad de lectores que siguen fielmente, y a menudo masocamente, sus opiniones políticas y religiosas en los medios de comunicación, y digo masocamente porque nunca dejan en paz a nadie, porque Prada nunca se sujeta a los moldes y criterios cerrados de «los hunos ni de los hotros» (Unamuno dixit)

Pero no toca defender aquí su coherencia y lucidez en este campo, la autenticidad de su contracorrientismo a ultranza que lo distingue del común de los mortales (e inmortales). Toca centrarse en el buen novelista que es, ante todo. Su trayectoria anterior a esta obra inmensa que ahora presentamos, 'Mil ojos tiene la noche', ya debiera avalarlo como tal, pero este último libro lo consagra como la figura máxima de la narrativa española actual. No hay parangón posible con ningún otro de los grandes escritores no ya de su generación ni de las siguientes sino ni aun con las de sus predecesores vivos. Y no es, naturalmente, una cuestión de magnitud o tamaño. Es la calidad, la suma de cualidades que atesora, formales y de fondo: la belleza del estilo, el barroquismo de su prosa, en los antípodas del fárrago, la creación de un universo narrativo (el de los españoles en el París de 1941-1944) acabadísimo, la genial impregnación de ese universo por el clasicismo hispánico, y, para colmo, la amenidad insospechada de una novela de 1660 páginas que no decae jamás, que, con todo su tremendismo y sus excesos escatológicos, nunca deja de conmover y divertir al lector.