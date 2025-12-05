El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La lentitud del papeleo

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:12

Esta semana conocíamos que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) quitó las competencias a una funcionaria jefa de servicio por el retraso en ... el pago de 7 millones de euros en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Una demora que podía haber costado la pérdida de los fondos y, por tanto, una sentencia de muerte para muchas de esas asociaciones que trabajan con la dependencia. Aunque los políticos han sido la diana recurrente desde hace años cuando se habla sobre inacción o falta de voluntad en la Administración, las miradas cada vez se fijan más en el trabajo de los funcionarios. Sobre todo en el sector de la construcción.

