Molleda y los políticos ejemplares

Gonzalo Sellers

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:30

La acumulación de noticias sobre corrupción en los últimos años, tanto en el PSOE como en el PP, ha anestesiado nuestra escala de valores. La ... ejemplaridad que se exigía a los políticos hace treinta años no es, ni de lejos, la que se permite ahora. El caso de Agustín Molleda es el último ejemplo, pero no el único. Que un alcalde con mayoría absoluta convoque un concurso público, elija él mismo a los miembros del jurado, la puntuación se le ajuste como un traje a medida, saque la máxima nota posible y consiga la plaza debería, como mínimo, abrir un debate serio sobre cómo esto puede ser posible. Dice el protagonista que «la línea que separa la ética y lo legal es muy fina». Demasiado en algunas ocasiones, añadiría.

