El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha

La continuidad como remedio a la crisis en Francia

Macron elige un primer ministro con más de lo mismo para resistir unos meses

Gorka Angulo Altube

Gorka Angulo Altube

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:36

La tormenta perfecta se ha desatado en Francia con una crisis de régimen de la V República acelerada por el suicidio político del ya ex ... primer ministro, François Bayrou, el bloqueo parlamentario, las movilizaciones ciudadanas y sindicales de protesta contra el austericidio, que se sabe cuándo y cómo comienzan, pero no cuándo y cómo terminan, y una situación financiera que enciende todas las alarmas en la segunda economía de la Eurozona con un mal pronóstico de las agencias de calificación. Lo de Bayrou es difícil de explicarse desde el minuto uno. Lo lógico hubiera sido intentar buscar un consenso sobre el proyecto de presupuesto, él, que se jacta de ser de digestión lenta ante las grandes decisiones, y después de solicitar la confianza de la Asamblea Nacional, pero no al revés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La continuidad como remedio a la crisis en Francia