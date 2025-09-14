El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El 'influencer' estadounidense Charlie Kirk, momentos antes de ser asesinado. Reuters

Violencia y caos

Hay grandes poderes empeñados en instalar la ley de la selva para actuar con impunidad

Javier Fernández Arribas

Sábado, 13 de septiembre 2025

La violencia engendra violencia y es el síntoma claro para un diagnóstico preocupante: hay grandes poderes empeñados en instalar la ley de la selva para ... actuar con impunidad en su propio beneficio. La siembra del caos persigue acomodar las circunstancias que les permitan acaparar más poder, incrementar el control de todos los recursos y satisfacer sus propios intereses.

