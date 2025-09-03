El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La hora de la presidenta

Quien dirige el Ejecutivo cántabro no puede dejar pasar la oportunidad de resolver el conflicto de la enseñanza facilitando que se pueda suscribir un acuerdo

Jesús Aguayo

Jesús Aguayo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:14

Si la política, según Groucho Marx, es el arte de encontrar problemas, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados, hay que reconocer ... que los actuales responsables de la Consejería de Educación son unos auténticos artistas. El largo conflicto que está viviendo la enseñanza pública de Cantabria es un ejemplo perfecto de cómo determinados políticos pueden buscar problemas por todas partes y luego dificultar durante meses su solución. En anteriores adecuaciones retributivas —y ya ha habido tres en Cantabria— las negociaciones duraban como máximo tres o cuatro semanas y se plasmaban en un sencillo documento de apenas dos folios. Ahora asistimos a un proceso que va camino de cumplir un año, con unos documentos que poco tienen que ver con los de épocas pasadas: el último borrador de acuerdo cuenta con nueve folios solo aptos para iniciados, llenos de literatura y letra pequeña. Todo muy complicado.

