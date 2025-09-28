El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Análisis

Financiación autonómica: algunas verdades incomodas

José Villaverde Castro

José Villaverde Castro

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:27

Desde que España se constituyera en lo que ha dado en llamarse el Estado de las Autonomías, el asunto de la financiación autonómica ha sido, ... siempre, tema de controversia y, con frecuencia motivo de agrios enfrentamientos entre todos los que, de una forma u otra, están involucrados en el mismo: partidos políticos, gobierno central y gobiernos autonómicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  4. 4

    La cuna del duelo y la despedida
  5. 5 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  6. 6

    El Supremo permite a los vecinos prohibir pisos turísticos con mayoría de tres quintos
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  9. 9

    La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023
  10. 10

    La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Financiación autonómica: algunas verdades incomodas