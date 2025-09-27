El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Son lentejas

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:38

Alto y claro, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho no a la condonación de la deuda de la ... comunidad autónoma. A su juicio, 'la quita' es un engaño colosal y una tomadura de pelo. Para la oposición, poco menos que el maná de la Moncloa. Lo evidente es que, tal y como se ha planteado, se ciñe como un guante al dicho popular que se refiere a una cuestión innegociable: son lentejas, las tomas o las dejas. Una concesión a los independentistas a cambio de la investidura de Salvador Illa, que ante el escándalo generado se amplió al resto de las comunidades, pero con unos criterios tan poco equitativos como opacos. El prestigioso Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señala que no se compensa en la justa proporción a las comunidades infrafinanciadas, y por contra, cifra en 4.000 millones de más lo que se le condonará a Cataluña, lógicamente, en detrimento del resto. Por cierto, el mismo día que se aprobó la condonación, la Generalitat aprobó un techo de gasto para el próximo ejercicio que, por primera vez, supera los 40.000 millones. Es un 7% más que el actual.

