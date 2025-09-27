Comenta Compartir

Alto y claro, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho no a la condonación de la deuda de la ... comunidad autónoma. A su juicio, 'la quita' es un engaño colosal y una tomadura de pelo. Para la oposición, poco menos que el maná de la Moncloa. Lo evidente es que, tal y como se ha planteado, se ciñe como un guante al dicho popular que se refiere a una cuestión innegociable: son lentejas, las tomas o las dejas. Una concesión a los independentistas a cambio de la investidura de Salvador Illa, que ante el escándalo generado se amplió al resto de las comunidades, pero con unos criterios tan poco equitativos como opacos. El prestigioso Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señala que no se compensa en la justa proporción a las comunidades infrafinanciadas, y por contra, cifra en 4.000 millones de más lo que se le condonará a Cataluña, lógicamente, en detrimento del resto. Por cierto, el mismo día que se aprobó la condonación, la Generalitat aprobó un techo de gasto para el próximo ejercicio que, por primera vez, supera los 40.000 millones. Es un 7% más que el actual.

Realizadas las puntualizaciones pertinentes, la deuda que se condonaría a Cantabria ha sido cifrada en 809 millones de euros, una cantidad importante, a la cual habría que sumar el ahorro de los intereses correspondientes. Argumenta la presidenta que cada cántabro deberá 461 euros más como español, porque la suma de todo lo condonado no se volatiliza, sino que pasa a la deuda nacional. Lo cierto es que de una forma u otra, tarde o temprano, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, tendremos que asumir las deudas nacionales y regionales. Quizá antes de lo que pensábamos. El 80% de los economistas que participan en el Foro Económico Mundial acaba de manifestar su creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda de países como España. Por ahora, mientras llega el empeoramiento que los expertos anuncian, si esta medida contribuye a mejorar la situación económica de la región, la presidenta tendría que reconsiderar su postura. Aunque sean lentejas.

