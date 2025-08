Comenta Compartir

Todas las profesiones tienen su jerga particular, una serie de expresiones de difícil o imposible comprensión para quienes no forman parte de ese colectivo. El ... periodismo no es una excepción. Si usted escucha que un conocido personaje va a ser objeto de «un canutazo» no se alarme, no se trata de ninguna agresión. Consiste en una declaración improvisada, breve, que los medios recogen con sus micrófonos de mano, el canuto en el argot. De ahí la denominación de canutazo. Una de las expresiones más utilizadas en las redacciones, es la de esto es un «se va a hacer». Califica proyectos o iniciativas que el simple sentido común nos indica que, o serán realidad en un lejanísimo futuro, o muy probablemente, nunca. La hemeroteca cántabra está plagada de este tipo de planes, el último de ellos el proyecto de tren rápido Santander-Bilbao, enterrado recientemente por el actual ministro de Transportes, tres años después de su pomposo nacimiento. De hecho, la totalidad del repaso de la agenda de proyectos de su departamento en la región fue un continuo «se va a hacer».

El citado tren, que vuelve a la casilla de salida, con muchas posibilidades de no volver a reaparecer jamás en su integridad. El tercer carril de la A-8, que viene coleando desde 2017, y que carece de plazos para siquiera el inicio de las obras. La integración ferroviaria de Santander, que por los caprichos de los políticos parece el cuento de jamás acabar. La alta velocidad, que vaya usted a saber cuando llega, si es que algún día llega. La autovía entre Aguilar y Burgos, de la que solo existen 22 de 71 kilómetros, y el resto no están ni en proyecto… Un compendio de «se va a hacer» que miméticamente había sido calcado pocos días antes por el flamante delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, con motivo del comité autonómico del PSOE. Se descolgó hablando de 4.000 millones de inversión –nada menos– metiendo en la misma cuenta proyectos pasados, presentes, futuros, improbables y ficticios. Ahora que ha sido obligado a estar en Cantabria, podrá ver de cerca la realidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión