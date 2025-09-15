El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Futuro hipotecado

La juventud sin techo propio en Santander

Luis Ángel Ruiz Cardin

Luis Ángel Ruiz Cardin

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:38

Entre alquileres abusivos y pisos turísticos sin control, la ciudad pierde a sus jóvenes. La inacción municipal ante la crisis de la vivienda condena a ... una generación a marcharse. El último informe del Consejo de la Juventud de España confirma lo que ya era evidente: para muchos jóvenes, emanciparse es un sueño cada vez más lejano. En realidad, para demasiados se ha convertido en una auténtica pesadilla. Los salarios no alcanzan. Los alquileres y la compra de vivienda se han disparado. Y el derecho a un techo digno se diluye entre cifras que no cuadran para una generación entera.

