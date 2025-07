Afri no te quiere

Afri, necesitamos tu ayuda. Como ya sabrás tu nombre ha quedado grabado en una de las esculturas instaladas en el Muelle Calderón y, claro, el ... asunto no le ha hecho gracia a nadie, salvo al que dice que te quiere y lo inscribió con un objeto punzante para demostrártelo sobre el vestido de La Menina azul del artista valenciano Manolo Valdés. Afri, no sabrás dónde encontrar a tu admirador. Sería de mucha ayuda.

La alcaldesa está muy disgustada y por eso ha pedido colaboración ciudadana para acabar, entre todos, con los actos vandálicos de los que no se libra ningún municipio. Así que no se me ocurre otra forma mejor de colaboración que hablar contigo. Lo mismo nos puedes aportar alguna pista sobre su paradero para así trasladárselo a la Policía. Míralo por el lado positivo, cuanto antes le digas que tú no le quieres, mejor para ti. Afri, tú te mereces algo mejor, alguien con más gusto, más educado, con más cabeza, pero para ello tienes que ayudarnos no vaya a ser que tu nombre vuelva a aparecer grabado con un objeto punzante en donde no debe. Porque sabes que puede volver a hacerlo envuelto en un falso romanticismo. Hay muchas posibilidades de que así sea.

¿Dónde dejará su huella en esta ocasión? No le des más vueltas, Afri. Díselo. Dile que no le quieres y que vas a contarle a todo el mundo que es un vándalo a la altura del que destroza el mobiliario urbano, hace pintadas en el transporte público, raya coches o parte sus retrovisores, pinta en los servicios, quema contenedores, rompe luminarias, se carga placas conmemorativas, arranca plantas en parques y jardines públicos o, atención con la última y absurda moda viral, defeca en las piscinas. Afri, nosotros sí te queremos.