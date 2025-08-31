El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Contra las cuerdas

'Cantera infinita'

Mario Cerro

Mario Cerro

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:36

Ahora sí. No sé cómo podremos agradecérselo a los organizadores, pero han dado en el clavo. Hoy se acaba agosto, el verano entra en su ... recta final y pocos dudan ya a estas alturas de que Cantabria está de moda. Tenemos de todo, pero nos faltaba un recurso turístico de envergadura, algo exclusivo, diferente a todo lo que conocemos, alejado del bullicio, de las retenciones, de las colas, de la reservas, de los quebraderos de cabeza para aparcar. Algo que nos pusiera de verdad en el mapa sin hacer ruido. Y ellos lo han encontrado hace una semana. ¿Dónde? En Roiz, en una cantera. Sí, una cantera con encanto. No están locos, han sido unos visionarios porque han descubierto un entorno privilegiado por explotar.

