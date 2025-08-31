Comenta Compartir

Ahora sí. No sé cómo podremos agradecérselo a los organizadores, pero han dado en el clavo. Hoy se acaba agosto, el verano entra en su ... recta final y pocos dudan ya a estas alturas de que Cantabria está de moda. Tenemos de todo, pero nos faltaba un recurso turístico de envergadura, algo exclusivo, diferente a todo lo que conocemos, alejado del bullicio, de las retenciones, de las colas, de la reservas, de los quebraderos de cabeza para aparcar. Algo que nos pusiera de verdad en el mapa sin hacer ruido. Y ellos lo han encontrado hace una semana. ¿Dónde? En Roiz, en una cantera. Sí, una cantera con encanto. No están locos, han sido unos visionarios porque han descubierto un entorno privilegiado por explotar.

De hecho, estaban tan a gusto ahí y había tan «buen rollo» entre ellos que no querían marcharse. Lógico. Hasta que llegó la Guardia Civil. Tienen que entender que el nuevo enclave turístico que han descubierto deber ser compartido para que se una a la oferta de la 'Cantabria infinita' y todos podamos disfrutar de ese «buen rollo» que inspira gracias a sus promotores. Ya lo estoy visualizando: conciertos, festivales, teatro, danza, cine, exposiciones, conferencias... Todo ello en un espacio singular para eventos. Bienvenido/Welcome a la 'Cantera infinita'. Pasen y vean. Así que les tenemos que estar agradecidos por haber mostrado al mundo este lugar único, aunque haya sido a través de una fiesta ilegal. Yqué mejor agradecimiento que no ser tan duros con las multas a las que se enfrentan. Ahora solo queda simplemente resolver el papeleo. Que Turismo hable con los propietarios del lugar para ponerlo en marcha cuanto antes y que fluya el «buen rollo» en la 'Cantera infinita'.

