El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un elefante blanco sobre una barra de hielo

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:29

Cada cierto tiempo, la política local y nacional nos regala el mismo espectáculo: un proyecto anunciado con entusiasmo que acaba en un cajón. Arquitectónicamente se ... les llama 'elefantes blancos', y no por casualidad: son obras monumentales en apariencia que al final quedan en nada. El parque acuático de Sierrallana es solo un ejemplo reciente. Prometía turismo, empleo y modernidad y ha dejado facturas y un terreno vacío. Nació con grandes titulares, discursos sobre desarrollo y la eterna palabra mágica: empleo. Se presentó como una inversión estratégica para dinamizar el municipio y sus alrededores, atraer turismo y convertir el ocio en motor económico. El balance: nada. Ni agua, ni turistas, ni trabajo. Solo un carpetazo y una discreta resolución para cerrar un capitulo que quizás no debió de abrirse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un elefante blanco sobre una barra de hielo