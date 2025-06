Dos años de Buruaga, dos años de falta de ambición

Dicen que el tiempo todo lo cura, pero la realidad es tozuda y, a veces, los días se hacen meses y los meses años. Podríamos ... decir que la letanía en la que Buruaga y su convulso gobierno del Partido Popular, han sometido a Cantabria, empieza ya a pesar más que una mochila de piedras.

Un gobierno en Cantabria, el de Buruaga, que lo único que hace es tramitar a regañadientes cada uno de los proyectos que impulsamos en legislaturas anteriores y que en cada momento vilipendiaron. Retrasos y sobrecostes en el Mupac, en La Pasiega, en La Lechera, o en la protonterapia contra el cáncer en Valdecilla así lo atestiguan…

Han pasado ya dos años de la victoria electoral del PP en Cantabria y del cambio de ciclo político en el que el PRC pasó de gobernar con el PSOE a actuar como muleta salvavidas del gobierno del PP.

Dos años que acreditan que lo que no mejora empeora, y es que el PP, Buruaga y su gobierno, actúan de forma tan partidista de cara a los suyos, que las estadísticas empiezan a hablar de escenarios que no son favorables para los intereses de Cantabria, aunque quizá sí para algunos intereses particulares.

En el ecuador de la legislatura vemos, día sí, y día también, a las plantillas docentes de Cantabria inundar las calles de reivindicaciones justas que pretenden mejorar la educación pública a través del legitimo reconocimiento de la necesaria mejora salarial del personal docente de Cantabria.

Cuando no son los docentes, son los profesionales del ámbito sanitario público, quienes, frente a nuestros hospitales, Valdecilla, Sierrallana, Tres Mares o Laredo, se concentran para clamar contra las decisiones injustas que Buruaga toma en Cantabria en detrimento de la sanidad pública.

El problema no se queda ahí, la agenda ideológica del PP, avanza en el plano legislativo y de gestión. Semana a semana, vemos cómo han derogado la Ley de Memoria Histórica, liberado el suelo rústico mutilando la Ley del Suelo de Cantabria, aprobado un buffet libre de especulación con su mal llamada Ley de Simplificación Administrativa o incluso pretendiendo expulsar a 18 menores migrantes no acompañados de nuestro país haciendo caso omiso al cumplimiento de los derechos humanos.

El gobierno de Buruaga, desde el punto de vista ideológico de la mano del PRC o de la mano de VOX, actúa como un gobierno ultra, y sus decisiones perjudican gravemente la vida de los cántabros.

Después de esta afirmación es clave pararse a reflexionar sobre los datos que lastran a las familias de Cantabria, especialmente a las más jóvenes; por un lado, Cantabria fue la segunda comunidad autónoma donde más subió el precio de la vivienda en 2024 en términos interanuales, un 11%, según datos del Consejo General del Notariado, y por otro lado, la alianza para la excelencia turística Exceltur, destaca que en Santander un 33,6% de las plazas turísticas existentes corresponde a hoteles, otro 15,4% se reparte entre apartamentos por llaves, campings y alojamientos de turismo rural, mientras el segmento más destacado es el de las viviendas de uso turístico que operan a través de plataformas, que representa ya el 51% de la oferta y que ha experimentado un crecimiento del 44,9% entre 2022 y 2024. Mientras, las plazas hoteleras han crecido un 11,3%.

Dar la espalda a la crisis de la vivienda es el precio que los cántabros pagamos por un gobierno sumiso a la agenda ideológica del PP que es contraria a los intereses de Cantabria. No aplicar la ley de vivienda estatal, no declarar las zonas tensionadas, no aprobar un decreto de viviendas de uso turístico… Éstas son las decisiones de Buruaga que castigan a Cantabria.

Si por algo se mide a los gobiernos y su capacidad de trabajo es por la capacidad de desarrollar y atraer nuevas inversiones que desarrollen actividad económica y generen empleo, y es aquí donde el Buruaga y el PP suspenden de nuevo porque Cantabria ha sido la comunidad donde más ha caído la licitación pública hasta el mes de abril, un 32,5% respecto al mismo periodo de 2024, según las estadísticas de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Pobre balance el de Buruaga en el Gobierno de Cantabria, ningún proyecto propio más allá de haber inaugurado dos veces el Centro de Arte Rupestre de Cantabria que ya inauguramos la pasada legislatura, mucha foto y poco trabajo.