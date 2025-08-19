El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Encallados en el abandono

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Martes, 19 de agosto 2025, 07:11

No puede ser. ¿Dónde está ese Santander que Jorge Sepúlveda decía que era novia del mar, o ese Santander que Chema Puente imaginaba tan marinera? ¿ ... Desde cuándo Santander da la espalda a sus navegantes y a los barcos que nos donaron para honrar la memoria de sus hazañas? ¿Qué canción es esa?

