Jimmy Kimmel. AFP

La vuelta del no cancelado

En diagonal ·

Jimmy Kimmel alabó en su monólogo de vuelta la «grandeza» de la viuda de Kirk entre lágrimas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:18

La viuda de Charlie Kirk es una señora horrorosa. Y digo horrorosa como lo dirían María Barranco y Carmen Maura de Julieta Serrano (de su ... vestido) en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Cómo habla, qué aspecto (buscado, no es que sea bizca). Jimmy Kimmel alabó en su monólogo de vuelta la «grandeza» de la viuda de Kirk entre lágrimas. «He estado pensando mucho en lo que contar y no creo que vaya a marcar mucho la diferencia: si os gusto, os gusto; si no, pues no. Pero quiero dejar claro que me importa como ser humano. Y que entendáis que nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un hombre joven».

