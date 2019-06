Igollo prepara otra cita del certamen de Pintura Rápida al Aire Libre Una joven realiza su dibujo en el anterior certamen de pintura rápida celebrado en el pueblo de Camargo. / DM . El concurso, que se celebrará el 9 de junio en el barrio La Vega, repartirá cerca de 3.000 euros en premios además de varios regalos para los mejores trabajos MARÍA CAUSO Camargo Martes, 4 junio 2019, 10:48

El barrio La Vega de Igollo será el escenario en el que se celebrará el domingo 9 de junio el XXIX Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre del Ayuntamiento de Camargo, en el que se repartirán 2.700 euros de premios además de diversos regalos para los mejores trabajos.

Las personas que deseen participar en este certamen organizado por la Concejalía de Cultura deberán inscribirse a través de la web del Ayuntamiento de Camargo o directamente en el Centro Cultural La Vidriera hasta el 5 de Junio de 2019.

Con el boletín de inscripción entregarán una fianza de 10 euros que se devolverá una vez finalizado el concurso. Las personas que residan fuera de Cantabria y las que lo tramiten a través de la web, lo deberán hacer por giro postal, indicando 'Para el Concurso de Pintura Ayto. de Camargo, Centro Cultural La Vidriera' junto con los datos personales. No obstante, la fianza no se devolverá si no se participa en el certamen o no se entrega la obra terminada.

El tema original será el paisaje circunscrito a la zona esa zona de Igollo, y para la realización de las obras no se admitirán fotografías, ni apuntes realizados días antes.

La técnica a emplear será óleo o acrílico sobre lienzo de 65 x 50 cms., que se repartirá a los participantes de forma gratuita el 9 de junio de 2019, desde las 9.00 a las 10.00 horas, en el Centro Cultural La Vidriera.

A las 10.00 horas los participantes saldrán hasta la zona de concurso, y a mediodía aproximadamente se les entregará una bolsa de comida y se comprobará que los participantes están en la zona del concurso, de la que no podrán ausentarse, salvo motivo muy justificado y comunicándolo a la organización.

El concurso dará comienzo a las 10.30 horas y se prolongará hasta las 17.30 de la tarde, hora a la que finalizará el plazo de entrega de las obras en la mesa de la comisión organizadora, no entrando en concurso las presentadas fuera del límite indicado.

El fallo del jurado se hará público a partir de las 19.00 horas en el Salón de Actos del Centro Cultural La Vidriera, y una vez entregados los premios, se abrirá la Sala de Exposiciones donde se podrán contemplar todas las obras presentadas a concurso. Esta muestra se podrá visitar de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, hasta el 25 de junio.

El año pasado el certamen se celebró el Camargo pueblo y el vencedor fue José Miguel Arranz de Juan (Vizcaya), que se llevó 1.100 euros y estuche de bellas artes. La segunda plaza fue para Eduardo Monteagudo (Cantabria) y el tercer premio para Marcos Castanedo.