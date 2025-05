Irse de fiesta es la mejor manera de invocar al verano

Mariña Álvarez Santander Viernes, 23 de mayo 2025, 14:18 Comenta Compartir

Qué, ¿se te está haciendo largo mayo? Este sol que calienta que no, este mar que atrae pero corta, la nube hoy sí hoy no... ... ay, cómo nos pesa el sayo ya, hombre. Pero hay maneras que invocar al verano y pasan por tener buenos planes de fin de semana. Y en este periódico no queremos otra cosa que disfrutes de tu tiempo libre y qué bien si eliges alguna de nuestras propuestas. Con este afán hacemos esta agenda semanal, que pretende mostrar lo mejor de lo que se cuece en nuestra tierra de viernes a domingo. Y para este fin de semana ya te avanzo que los conciertos y espectáculos teatrales merecen mucho la pena. Y hay más... empezamos:

A Unquera De fiesta con Panorama City por San Felipe Neri Unquera está de fiesta y esto significa... cómo explicarlo... pocos lugares en esta Cantabria Infinita organizan tamaño dispendio para celebrar un festejo patronal y honrar a un santo como Felipe Neri. La Plaza Villa Mercedes se convertirá en un recinto cerrado en el que tendrán lugar las diferentes actuaciones. Hoy el cabeza de cartel será el cantante dominicano Henry Méndez a partir de la una de la madrugada. La velada también estará animada con la macrodiscoteca Titanium. Mañana sábado los actos continuarán con la misa en honor al patrón a las 12 del mediodía, para proseguir durante la noche con la disco móvil Puzzle y seguir hasta el amanecer con la orquesta 'Panorama City'. (Se trata de un nuevo proyecto de la famosa orquesta Panorama, con un enfoque más juvenil y dinámico). Conciertos Kiki, Jovi, Riot, clásico, metal... Vamos al grano, porque tratar de definir el plan musical del finde es de locos. -Hoy viernes, en el Cine Los Ángeles (20.00), actúa el compositor y guitarrista granadino Kiki Morente, que ha venido a presentar su tercer disco, 'Azabache' (le hemos entrevistado, mira). -En Escenario Santander, hoy toca Band Jovi con su 'Tribute Show Bon Jovi' y mañana es el turno del Rising Riot Festival con cuatro bandas en cartel: False Pretense, To The Burial, The Haze y Wateke. -También hoy, en la sala Rock Beer de New, tienen preparada una noche dedicada al Metal con los conciertos de las bandas CrystalMoors (Pagan Metal, Cantabria) y Omission (Black/Trash Metal, Madrid). -¿Te va otro tono? En el Palacio de Festivales la formación instrumental Les Vents Français, del máximo nivel internacional, reinterpreta a Francis Poulenc (aquí, toda la información). -¿Quieres más? ¿Cuánto más? Porque mira que te mando a la discoteca Zul de Saltacaballo. El sábado tienen 'Locos x el musicón', con más de 30 artistas y 14 horas de fiesta ininterrumpida. Si tal plan es para ti, te recomendamos que vayas en autobús (ponen rutas de ida y vuelta desde distintos puntos). Más cultura Risas, danza, fiesta y arte del bueno Mira que nos gustan las historias que Pantomima Full publica en redes sociales. Pues este fin de semana Alberto Casado y Rober Bodegas vienen a Santander así que es la oportunidad perfecta para verlos en vivo y en directo, sin editar, sin filtros, con todo su repertorio de parodias en crudo. Vienen con el show 'Hecho a mano' y están hoy y mañana sábado en el teatro Casyc. ¿Más teatro? En el Café de las Artes tenemos 'Fragmentadas', en la que diferentes voces femeninas compartirán sus experiencias y sabiduría. y otra propuesta: en el teatro El Principal de Santander este sábado se pone en escena 'El ex', una historia siniestra de un viajero del que nadie se acuerda a su vuelta a casa. Fuera de la ciudad hay un plan de lo más sugerente. Está en Puente San Miguel, en la casa de cultura, donde este sábado, a las 20.30, está programado un espectáculo de danza fusión oriental, 'Aura', en el que se mostrarán diferentes estilos, coreografías de aquí y de allá. Y en Torrelavega, la estrella del fin de semana es la gala de premios 'Sisión vermú' en el Teatro Concha Espina (a las 21.00 horas, aunque la fiesta ya empieza a la una de la tarde en la Plaza de la Llama), con actuaciones en directo de Marcos Bárcena, Pablo Burgués, Bambax, Piloshka y Los Fresones Rebeldes, además de la entrega del Premio Cantabria Infinita al reconocido artista Quique González. La entrada es libre hasta completar aforo. ¡Corre! De vuelta en Santander, os recomendamos este plan en el Centro Botín: ahora mismo la estrella es la extraordinaria exposición de Maruja Mallo. Pues bien, el sábado por la mañana (11.00 horas) alrededor de las obras organizan un taller para crear una historia gráfica, guiado por Paula Vallar, en el que enseñarán técnicas de dibujo y narración y prometen que los participantes sentirán «diversas emociones que harán que te conozcas mejor (...)». Para los sentidos ¿Qué escuchaban los trogloditas? Si estás cansado de hacer siempre lo mismo; si ya no te caben más eventos culturales y gastronómicos en tu ser, estás en el lugar correcto. Seguro que te falta esto en tu curriculum: Rastreador de sonidos atemporales. No es broma. El Museo Altamira en Santillana del Mar acoge este sábado una experiencia que consiste en recorrer el entorno de la cueva en busca de las resonancias del paisaje sonoro en el que habitaron las personas del Paleolítico superior. Ojo. Y si te chifla la mitología pásate por San Felices de Buelna, donde este fin de semana organizan un Mercado Mitológico en la bonita senda del Monte Tejas, con mucho de todo. Comer, comer Toca ir a Castro En este capítulo dedicado al papeo comenzamos por Castro Urdiales, donde este fin de semana celebran el Food Truck Fest. Y atención: no solo es un evento para comer. Alrededor de la comida hay magos, fiestas de la espuma, conciertos, bingo, hinchables... Y no nos vamos de Castro, porque en Otañes el sábado hay fiesta rociera. Ahí lo dejo...

