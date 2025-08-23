Sábado de fiestas, San Bartolo y San Bartolomé lideran

Fiestas de San Ginés, en Colindres. Sardinada repartida por las peñas a las 19.00 horas. Yaiza San Martín se sube al escenario a las 21.30 horas, después, concierto de Los Caños a las 23.00 horas.

Fiestas de San Bartolo, en Argomilla de Cayón. A las 17.00 horas hay pasacalles de cabezudos. Actuación de Soul Connection a las 21.30 horas. Para terminar fuegos artificiales a las 00.30 horas.

Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Concurso cocina cántabro-romana a las 11.00. A las 20.00, llega la entrada de Augusto y Corcotta reclama su recompensa ante el emperador. Después, combate romano-cántabro y Noche de Plenilunio.

Fiestas de la Virgen del Monte, en Mogro. A las 11.30 horas se abre la Gran Feria Internacional de la Sidra. El asado de cerdo es a las 21.00, a tiempo para disfrutar del Show de la Escuela de Baile de Raúl Campo. A las 23.30, fuegos artificiales y Dj.

Fiestas de la Virgen de la Cama, en Escalante. El parque infantil es a las 17.00 horas, no se olviden de inscribirse al concurso de disfraces. A las 20.00, actuación de Pagano's Band, seguida de Murga Los Artistas y Destrang, con su tributo a Estopa. Finalmente, Rock Covers para cerrar la noche.

Concierto de Rulo, en Castillo de Argüeso. Rulo y la Contrabanda regresan al Castillo de Argüeso después de once años en un emotivo concierto. Aforo limitado a 1.000 personas.

Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Disparo de bombas y cohetes a las 12.00 horas. A las 18.30 empieza la carrera de caballos, antes de la actuación de Gorriti. Después de medianoche, todos a bailar con la Macrodiscoteca Salas.

Fiestas de la Juventud, en La Cavada. Chupinazo temprano por la mañana. Diseño de autos locos a las 11.25, antes de la exhibición. La gran trainera llega por la tarde y después le toca el turno al teatro. A las 21.30 empieza la romería con Music 19, seguida de la verbena del clavel.

Fiestas de Nuestra Señora de Consolación, en Pie de Concha. La final de bolos consolación es a las 18.00 horas.

Fiestas de San Bartolomé, en Elechas. Día del niño con concurso de futbolín humano, hinchables, juegos y merienda a las 17.30 horas. Parrillada en la plaza a las 21.00 horas y verbena amenizada por Diego Events and Parties a las 22.00 horas.

Fiestas de Las Lindes, en Carmona. Misa a las 11.00 horas en la iglesia parroquial de Carmona y a las 12.00 horas en la ermita de la virgen de Las Lindes. Hinchables, bingo y karaoke a partir de las 16.30 horas. La actuación del grupo K'umbres Montañesas a las 23.00 horas y verbena con la disco Premiun Mina Music a las 00.00 horas.

Fiestas de San Bartolo, en Frama. A las 22.00 horas, Juan Manuel Punzano regala un tributo a Manolo Escobar, seguido del comienzo de la verbena, con Alhambra y Kike Lon.

Fiestas de San Bartolomé, en Obregón. A las 21.00 horas apertura de la barra de la comisión de fiestas. La fiesta local con música de los amigos Obregón comienza a las 22.00 horas. Juegos bartolos a las 23.30 horas.

Fiestas de San Bartolo, en Lamasón. La degustación de la sidra es a las 12.00 horas. Por la tarde, colchonetas para los pequeños y teatro para los mayores. La verbena empieza a medianoche con el Grupo Puzzle.

Fiestas de San Ginés de Arlés, en Cerrazo. Chupinazo a las 9.00 horas. La guerra de agua está prevista a las 16.00 horas. Bingo a las 20.00 horas. Romería y verbena de mano de Gran Chema Dj a las 21.30 horas.

Fiestas de Santa Rosa, en Liaño. Chupinazo a las 09.00 y comienzo de preparación del ragut. A las 17.00, bingo popular y karaoke, seguido del inicio de la romería de Disco Móvil.