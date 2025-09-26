San Miguel y San Mateo se dan la mano

El verano se acaba, sí, pero la fiesta sigue. Porque no hay mejor manera de arrancar el otoño que con salero y charanga, música y ... baile, alegría y disfrute. Y de todo eso Cantabria tiene bastante este fin de semana. Porque San Miguel y San Mateo así lo quieren. Los patronos se dan la mano para animar numerosos municipios de la región, aunque hay otras muchas opciones y como cada viernes aquí te las contamos todas.

En Reinosa, la celebración de San Mateo concluye este fin de semana con dos jornadas cargadas de planes y aventuras. La capital campurriana ofrece este viernes hasta tres conciertos, hinchables para los más pequeños y una verbena con música de los 80 para despedir el día. Este sábado, día de clausura, será una jornada para el recuerdo en el que la música volverá a ser protagonista: otros tres conciertos, Día de Peñas y gincana, y Festival Rock in Reinosa, entre otras muchas propuestas. Con concierto de La Fuga incluido. Vamos, que lo de aburrirse va a ser que no.

San Miguel, por todo lo alto

En Puente San Miguel, por su parte, continúan honrando a su patrono con propuestas para todos los gustos. Espectáculos, magia, talleres, peñas, verbenas, concursos, mercadillos y, por si fuera poco, para rematar el sábado a lo grande, fuegos artificiales.

San Miguel también es protagonista en Meruelo, que este fin de semana se vuelca con sus fiestas. Este viernes tendrá lugar el pregón y posterior concierto y macro discoteca, aunque ya habrá actividades previas, y tanto el sábado como el domingo -Día de la Familia-, la localidad va a ser un no parar: torneos deportivos, concursos, encierro infantil, conciertos y verbenas, mercado artesanal, exhibiciones de danza y orquestas. Hasta que el cuerpo aguante.

Otra de las localidades que rendirá tributo al santo será Riosapero, con tres jornadas de fiesta llena de actividades que concluirán el lunes con la celebración de la tradicional misa en honor de su patrono.

San Miguel también se dejará sentir en Santander, en concreto en el Barrio Castilla-Hermida, en el que habrá comidas y cenas solidarias y, por supuesto, la tradicional misa y procesión de San Miguel Arcángel.

Otras localidades que honrarán al santo este fin de semana serán La Aldea, en Los Corrales, Puentenansa, Oruña, La Penilla de Cayón, Heras, Rozas de Soba y Suesa.

Noches para la magia

En la villa cántabra la magia será la gran protagonista gracias a la celebración de la XV edición del Festival de la Magia y lo Visual, que ofrecerá varios espectáculos en diferentes localizaciones de la localidad.

En caso de que la lluvia haga acto de presencia, todos ellos se trasladarán al patio cubierto del colegio menos aquellas que se desarrollen en el Museo Jesús Otero.

El retorno de Carlos V

La villa marinera cántabra se viste de gala para recibir la regia visita de Carlos V, que comenzará este viernes con la llegada de representantes nacionales e internacionales de la Red de Rutas del emperador Carlos V. Ya el sábado, a las 11.00 horas, el recorrido del emperador desde la Iglesia de Santa María de los Ángeles hasta el Convento de San Luis, pasando por el siempre imponente Castillo del Rey. Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la Asamblea Anual Internacional de la Red de Rutas del emperador Carlos V.

El domingo se llevará a cabo la recreación desde la Iglesia de Santa María de los Angeles a partir de las 11.30 horas, y a las 15.00 horas concluirá con la comida de hermandad entre los participantes.

Encuentro Europeo de Circo Joven

La capital del Besaya será este fin de semana el escenario de la celebración de este evento, que arranca este viernes y reunirá a jóvenes estudiantes de circo de distintos orígenes, tanto nacionales como internacionales.

El programa incluye talleres y espectáculos en diferentes localizaciones de la ciudad para todos los públicos.

Música, clásicos y Fiestas de la Vendimia y el Cocido

Por si has llegado hasta aquí y todavía quieres más, aquí van otros planes en distintos municipios de la región a los que no podrás resistirse. Para empezar, la celebración del Oktober Fest este sábado en la plaza de la Villa de Noja. También, la concentración de coches clásicos que tendrá lugar también este sábado en La Aldea, en Los Corrales, con motivo de las fiestas de San Migueluco.

En Riotuerto, por su parte, se celebrará la XII edición de la concentración ganadera, que arrancará a las 10.00 horas y se extenderá hasta media tarde.

Por último, en Liébana tendrán lugar la Fiesta de la Vendimia Lebaniega y la del Cocido Lebaniego, citas ambas en las que, como bien entenderás, el buen comer y el buen beber serán los grandes protagonistas.

Y hasta aquí hemos llegado. Sentimos hacerte tan difícil la elección, pero es lo que hay. Cantabria no se aburre de impedirnos aburrirnos, y este fin de semana es un ejemplo perfecto de ello.

Esperamos que lo disfrutes mucho.