Una «avería masiva» deja sin internet a Ampuero, Arredondo y Ramales También la zona de Limpias se ha visto afectada por la rotura de un cable, que se está cambiando

Violeta Santiago Santander Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:34

Este lunes, primer día de septiembre, en los municipios de Ampuero, Arredondo y Ramales de la Victoria se han enfrentado a la jornada laboral sin internet. Lo han confirmado los alcaldes de los tres municipios, donde no tienen explicaciones por parte de las compañías que dan el servicio sobre lo ocurrido. Tan solo a Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo, manejaba esta mañana algún dato: «nos han dicho que se ha roto un cable vital para la cobertura y que lo están cambiando». De momento, se desconoce cuándo se podrá recuperar la conexión en toda la zona, han señalado desde Telenort, una de las empresas con implantación en el área, desde donde se confirmó que se trata de una «avería masiva» que se produjo a primera hora del día.

Carrascal ha señalado que los trabajadores de su Consistorio se han ido para sus casas para teletrabajar porque el Ayuntamiento se ha quedado incomunicado. En Ramales de la Victoria, cuando los empleados llegaron al Consistorio (a las 08.00 horas) ya no pudieron usar las comunicaciones que dependen del operador de fibra. Es decir, no podían funcionar con ordenadores y con los teléfonos fijos dependientes de esta tecnología. El alcalde de Ramales, César García, también se ha pasado esta mañana de lunes a la espera de que se resuelva la incidencia. «Nos estamos arreglando para hacer todas las gestiones con los móviles», ha detallado.

En Ampuero, en el Ayuntamiento están «funcionando como podemos a solo cuatro días del chupinazo», ha subrayado la alcaldesa, Amaya Fernández. La regidora también desconocía el alcance de la avería y si en su municipio habrá muchos usuarios afectados de entre los 4.500 vecinos. En Arredondo son casi 500 empadronados mientras que, en Ramales de la Victoria, se contabilizan 3.000 residentes.

En Limpias, por su parte, la avería ha afectado por zonas y dependiendo del operador que se tenga contratado: en el Ayuntamiento han podido trabajar sin problema, según ha ratificado el regidor Ignacio Sáinz, pero ha habido usuarios particulares que también se ha quedado sin conexiones.