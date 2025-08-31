El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agustín Martínez pasea entre los bueyes berrendos en colorado que posee en su finca y que serán los que correrán los encierros de Ampuero por cuarto año seguido.

Agustín Martínez pasea entre los bueyes berrendos en colorado que posee en su finca y que serán los que correrán los encierros de Ampuero por cuarto año seguido. Daniel PEdriza

Cabestros de kilómetro cero

Los bueyes de la Finca Martínez Ríos, los únicos que se crían en Cantabria, repiten por cuarta vez en la feria taurina de Ampuero

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:53

Amanece pronto en la Finca Martínez Ríos, situada en las alturas de Rasines. Allí se desperezan Campero, Pajarito, Caramelo, Navarro, Alfareño y Barroso, una parte ... fundamental de los festejos taurinos de la localidad que tendrán lugar en Ampuero la próxima semana. Serán los cabestros encargados de acompañar a los toros bravos desde que llegan a La Nogalera hasta que salen al ruedo por la tarde, el faro que guía cada carreta matinal por las calles de la villa. No es la primera vez, pero cada ocasión que su propietario, Agustín Martínez, coge la vara para acompañar a sus animales, los nervios son mayores.

