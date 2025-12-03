El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Plaza pública en Limpias. DM

Los socialistas acusan al Ayuntamiento de Limpias de opacidad en la denuncia del marido de la concejala de Obras

El alcalde popular niega la acusación y asegura que ya ha informado de que sobre este caso no hay «nada nuevo»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:13

El caso de la demanda que realizó el marido de la concejala de Obras en el Ayuntamiento de Limpias, Lorena Pérez (PP), contra el propio Consistorio por supuestamente no tramitar en tiempo y forma una modificación urbanística sigue dando de qué hablar en el ámbito de la política local. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, César Canales, ha salido a la palestra informativa para manifestar su «sorpresa» ante la noticia del plan «supuestamente paralizado» y ha expresado su preocupación porque «como oposición, no hayamos tenido información oficial al respecto». Los socialistas acusan al alcalde, Ignacio Sainz, de «opacidad y falta de transparencia en esta cuestión», ya que «hemos pedido la documentación de todo el expediente administrativo al Consistorio y aún no hemos obtenido nada», aseguran.

Contra los socialistas se ha manifestado el propio alcalde, que ha negado las acusaciones y aclarado que, tanto los vecinos afectados -el PSOE acusa al PP de no escuchar a estos vecinos e ir en su contra- como los grupos «han podido ver el expediente, que incluso salió a información pública tras pasar por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), y tras solicitarlo en reiteradas ocasiones, «se les ha informado de que no había nada nuevo».

El proceso urbanístico, ha insistido el popular, «se encuentra en estado de silencio administrativo». De hecho, añade, «el expediente no cuenta con ningún informe, ni favorable ni desfavorable». La tramitación «está ahora pendiente de lo que diga el tribunal contencioso administrativo».

Un silencio que para los socialistas «no hace más que aumentar las dudas sobre la gestión interna de este asunto», ha aseverado Canales, quien ha aclarado que en su opinión, «es mentira que esté parado por los servicios técnicos, lo que ha ocurrido es que no se ha proporcionado por parte de la Alcaldía lo que los servicios técnicos municipales pidieron en el informe de 9 de julio de 2024». Además, «ya obraba en el expediente de la subdivisión urbanística que se pretende llevar a cabo antes de que se cerrara el plazo de alegaciones». Por lo que, a juicio de Canales, «lleva a sospechar que podría estar parado a propósito por la Alcaldía».

«Exigimos que se dé la cara por parte del alcalde y de la concejala responsable y que se clarifiquen todas las circunstancias relacionadas con este asunto», han finalizado.

