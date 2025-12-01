El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de Limpias, con la sede del Ayuntamiento al fondo a la derecha. Andrés Fernández

El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

El Consistorio está a favor de esta modificación que impulsa el dueño de los terrenos, pero no puede avanzar porque faltan informes técnicos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Limpias ha sido demandado por no tramitar en tiempo y forma una modificación urbanística de una finca del casco urbano que está ... constituida como una unidad constructiva y que busca subdividirse para facilitar su desarrollo. En concreto, el demandante ha presentado un recurso contencioso administrativo porque el expediente ha quedado archivado, no porque haya habido informes desfavorables ni se haya tumbado en ninguno de los trámites preceptivos, sino por el silencio administrativo del Consistorio. Hasta aquí, la narración de acontecimientos parece no tener mayor interés. Papeleos y problemas habituales de la Administración. Pero los detalles concretos complican el asunto e incrementan notablemente su interés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado