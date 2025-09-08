Un toro rezagado alarga el último encierro de Ampuero
La última jornada no ha registrado incidentes graves salvo alguna caída
Santander
Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:55
Un toro rezagado ha alargado algunos minutos el tercer y último encierro de las fiestas de Ampuero, corrido con toros de la ganadería navarra de ... Reta. Con la manada estirada y a menor ritmo que en días anteriores, en la ida los mozos han podido encontrar hueco para colarse entre las astas.
Con menos corredores que en días anteriores, las apreturas han acompañado el recorrido de vuelta, en el que, salvo alguna caída, tampoco ha habido incidentes. Ya en la bajada a La Nogalera un animal se ha separado de sus hermanos y ha sido llevado hasta la plaza por los habituales del último tramo. Con su llegada a los corrales terminaban una encerronas en las que no ha habido incidentes de consideración.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.