Los mozos corren delante de los toros de la ganadería navarra de Reta.

Los mozos corren delante de los toros de la ganadería navarra de Reta. Daniel Pedriza

Un toro rezagado alarga el último encierro de Ampuero

La última jornada no ha registrado incidentes graves salvo alguna caída

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:55

Un toro rezagado ha alargado algunos minutos el tercer y último encierro de las fiestas de Ampuero, corrido con toros de la ganadería navarra de ... Reta. Con la manada estirada y a menor ritmo que en días anteriores, en la ida los mozos han podido encontrar hueco para colarse entre las astas.

