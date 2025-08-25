El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corocotta y César entregaron las medallas a las nuevas incorporaciones a la Asociación Guerras Cántabras. CAVIA

Más de 40.000 personas vivieron este fin de semana las Guerras Cántabras en Los Corrales

La Fiesta de Interés Turístico Internacional entra en una semana de conferencias que pone en valor los estudios sobre la época que se recrea en esta localidad cántabra

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:24

La Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras ha hecho balance de un primer fin de semana en el que más de 40. ... 000 personas han visitado Los Corrales de Buelna para seguir en directo los actos representados en el anfiteatro, que se ha llenado en todo momento, y un campamento siempre repleto, admirando el acuartelamiento romano y el poblado cántabro, que siguen asombrando a todo aquel que se adentra en sus 10.000 metros cuadrados de historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  3. 3

    El adiós al estadio más antiguo de España
  4. 4

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  7. 7

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  8. 8

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  9. 9

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  10. 10

    El legado italiano en la anchoa de Santoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Más de 40.000 personas vivieron este fin de semana las Guerras Cántabras en Los Corrales

Más de 40.000 personas vivieron este fin de semana las Guerras Cántabras en Los Corrales