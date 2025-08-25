Más de 40.000 personas vivieron este fin de semana las Guerras Cántabras en Los Corrales

La Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras ha hecho balance de un primer fin de semana en el que más de 40. ... 000 personas han visitado Los Corrales de Buelna para seguir en directo los actos representados en el anfiteatro, que se ha llenado en todo momento, y un campamento siempre repleto, admirando el acuartelamiento romano y el poblado cántabro, que siguen asombrando a todo aquel que se adentra en sus 10.000 metros cuadrados de historia.

Un balance «más que bueno en todos los sentidos», como ha señalado Aguecan, que adelanta lo que será desde este lunes una semana de conferencias especializadas sobre la época que se recrea en Los Corrales.

Balance

Si el viernes se vivió uno de los arranques con más multitudinario de las últimas ediciones, el sábado no se quedó corto, con un público conquistado por la historia de una contienda que recreó el enfrentamiento de sus dos grandes líderes, el emperador César Augusto y Corocotta. El anfiteatro también se llenó bien entrada la noche para disfrutar del asalto de tropas romanas a un poblado cántabro, uno de los actos más aplaudidos del fin de semana, mejor, con más participantes, más cuidado.

Y el domingo no dejó indiferente a las personas que llenaron el Circo Máximo y el campamento, ofreciendo dos versiones de las representaciones teatralizadas. En la más joven César Augusto y Corocotta, senadores y jefes de tribus, pitonisas y sacerdotisas, diosas y caudillos de las Guerras Cántabras tomaron protagonismo en una versión reducida en edad pero con la misma calidad que el resto de actos que se viven desde el pasado viernes. Unos 300 chicos y chicas, perfectamente equipados, desfilaron al son de tambores y gaitas, para subir después a escena y demostrar que son tan grandes actores como sus mayores. Augusto y Corocotta, Agripa o Virón, Silenia y Drusila, las diosas Cantabria y Minerva encandilaron a las cientos de personas que ocuparon las gradas del anfiteatro para disfrutar de un particular Senado Romano o el Consejo de Tribus Cántabras. Especial mención tuvieron también los nuevos componentes de la Asociación Guerras Cántabras, porque, a mediodía, se entregaron las medallas a los miembros recién incorporados al colectivo. Una treintena de jóvenes, algunos recién nacidos, que se incorporan a la fiesta, garantizando un futuro prometedor.

Y por la noche, colofón perfecto a la primera gran guerra. César Augusto arengó a sus tropas para alcanzar la victoria definitiva ante su inminente partida de tierras cántabras.

Palabras inspiradas, entre sueños, por la Proclama de la Diosa Minerva, y seguidas por la entrega de la Corona Castrensis al valor de uno de sus legionarios. Antes de su marcha a Tarraco, Augusto, enfermo, cedió el mando de sus legiones a su legado, Cayo Antistio Vetus, que le prometió una victoria contundente en tierras cántabras y alentó a los soldados a conseguirla pronto.

Los romanos abandonaron el anfiteatro y en unos minutos el escenario cambió para dar protagonismo a los cántabros, recreando un poblado en el que tuvo lugar la Entrega del Fuego del Hogar o la Boda Cántabra. Y tras el ritual de celebración, se pudo ver el inicio de una nueva rebelión, con el regreso a sus tierras de los exiliados cántabros para iniciar una nueva guerra y recuperar su territorio. La segunda guerra que se representará el próximo fin de semana.

Ampliar Taller de telares en la 'programación expandida' de las Guerras Cántabras. CAVIA

Entre una cosa y otra, continuó la exitosa 'programación expandida', con demostraciones de telares cántabros o lucha escénica, además de monólogos como el de la Memoria de un insurrecto, que emocionó a todos los presentes.

Conferencias

Este lunes arranca la Semana Cultural Guerras Cántabras 2025, cuatro conferencias diarias hasta el jueves que, como viene sucediendo desde los inicios de la fiesta, potencian la difusión del conocimiento de los avances que se hacen en la investigación del tiempo que se recrea, la presencia de Roma en el Norte de España. Serán en la sala polivalente del Espacio La Plaza a las ocho de la tarde, abiertas al público hasta llenar el aforo de ese salón de actos.

Este lunes 25 de agosto se hablará de la 'Arqueología de la Edad del Hierro en los valles orientales de Asturias', una ponencia de Ángel Villa Valdés, miembro numerario del Real Instituto de Estudios Asturianos, arqueólogo y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo. Un experto en la investigación de las excavaciones dirigidas en los principales conjuntos mineros de época romana y poblados fortificados de la región, labor investigadora que continúa en el marco de proyectos I+D+I del CSIC y entidades privadas como la Fundación Valdés-Salas, de la que es Patrono Científico.

También habrá cada día talleres para los más jóvenes, festeros o invitados, que se centrarán en actividades propias de la época que recrea la fiesta. Serán a las cinco de la tarde en la Carpa de Protocolo del campamento y comenzarán hoy lunes con la elaboración de mosaicos romanos.