Los cántabros se juramentaron para declarar la guerra a Roma bajo el mando de Corocotta. CAVIA

Agripa toma el mando de las legiones en las Guerras Cántabras

Los Corrales de Buelna cambia este sábado las pieles cántabras por las togas romanas, recreando la vida de la capital del mundo

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:42

Los Corrales de Buelna cambia este sábado las pieles cántabras por las togas romanas en una jornada que proclamará a Agripa como general en jefe ... de las legiones que responderán a la nueva rebelión cántabra. Un desafío que llenó este viernes el anfiteatro y gustó especialmente a un público entregado a la renovación de un acto muy aplaudido. Una ligera lluvia acompañó a los centenares de festeros que participaron en las representaciones, uno de los viernes más concurridos de los últimos años en la recreación corraliega que incluyó la multitudinaria marcha de las antorchas, la nueva Devotio, la conjura de todos los líderes de clanes o la arenga de la Diosa Cantabria.

