Agripa toma el mando de las legiones en las Guerras Cántabras

Los Corrales de Buelna cambia este sábado las pieles cántabras por las togas romanas en una jornada que proclamará a Agripa como general en jefe ... de las legiones que responderán a la nueva rebelión cántabra. Un desafío que llenó este viernes el anfiteatro y gustó especialmente a un público entregado a la renovación de un acto muy aplaudido. Una ligera lluvia acompañó a los centenares de festeros que participaron en las representaciones, uno de los viernes más concurridos de los últimos años en la recreación corraliega que incluyó la multitudinaria marcha de las antorchas, la nueva Devotio, la conjura de todos los líderes de clanes o la arenga de la Diosa Cantabria.

Con mejores previsiones meteorológicas, la Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras ofrecerá desde el mediodía la segunda jornada del Macellum, mercado de época abierto junto al campamento. Y si ayer se reunían el Consejo de Tribus para declarar la guerra a Roma, hoy sábado, a partir de las ocho de la tarde, en el anfiteatro, se celebrará la Sesión del Senado Romano, previa a la respuesta bélica del invasor. Y se recreará la vida cotidiana en la capital del Imperio. El acto incluye demostraciones de lucha de gladiadores para agasajar al César, o la conspiración para matar al general Agripa.

La noche vendrá marcada por la participación, de nuevo, de decenas de festeros en la recreación de la última embestida romana, la Insumisión Cántabra la crucifixión de los rebeldes y el entierro de los guerreros vencidos.

Ampliar La rebelión cántabra volvió a llenar el anfiteatro de las Guerras Cántabras. CAVIA

Antes, en la tarde del campamento, se celebrará el Certamen Internacional de Lanzamiento de Uva y de Sandalia, o el concurso de los mejores vestuarios, complementos y armamento de la recreación histórica de Los Corrales. Y si el viernes 'programación expandida' ofreció la presentación del libro 'Cantábrica, la gran epopeya del solar cántabro', de Javier Tazón, el sábado despliega en el acuartelamiento monólogos sobre las vidas cántabras y romanas y contextualización de los actos que se representarán en el anfiteatro.