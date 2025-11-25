Alfoz de Lloredo, Miengo y Reocín se incorporan a la Red de Pueblos Mágicos de España Esta marca distingue a municipios con un alto valor patrimonial, natural y cultural y que apuestan por el desarrollo sostenible

Sara Torre Santander Martes, 25 de noviembre 2025, 12:15

Los municipios cántabros de Alfoz de Lloredo, Miengo y Reocín han sido incorporados oficialmente a la Red de Pueblos Mágicos de España dentro de la convocatoria 2026, un reconocimiento que destaca a los municipios con un alto valor patrimonial, natural y cultural, así como un firme compromiso con el turismo sostenible.

Con estas admisiones, los tres se suman a otros 20 nuevos municipios seleccionados este año, de modo que la red suma ya total de 171 en todo el país. Esta marca pone en valor la identidad local, la autenticidad de los pueblos y su capacidad para ofrecer al visitante experiencias basadas en la tradición, el patrimonio y la vida comunitaria.

El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, ha explicado que para llegar al punto en el que se encuentra ahora el Ayuntamiento ha influido el Plan General aprobado en 2015, «que se busca que tenga un rendimiento en la hostelería y se lleven a cabo iniciativas que pongan en valor el territorio». Así, el regidor ha ensalzado los siete pueblos, «que son siete museos a cielo abierto» y espera que los vecinos «se sientan orgullosos». Bretones ha indicado que se quiere crear sinergias manteniendo la identidad y las singularidades de los pueblos, «intentando arraigar la población mediante parcelas sociales o viviendas sociales, o con la residencia geriátrica que se construirá».

En el caso de Alfoz de Lloredo, esta etiqueta llega después de haberse sabido la semana pasada que el municipio también se ha incorporado (junto con Comillas) a la red de 'Pueblos de película', integrada por una veintena de ayuntamientos que han sido recurrentemente solicitados por productoras de cine y televisión para servir de escenarios a sus series o películas.

Para Miengo, la incorporación a la plataforma de Pueblos Mágicos de España supone un impulso importante en materia turística y de promoción territorial, así como nuevas oportunidades de colaboración con otras localidades de la misma red. «El reconocimiento también implica reforzar la protección del entorno natural y patrimonial del municipio, uno de sus principales atractivos», ha expresado la portavoz del Ayuntamiento, Elena Castillo, que ha resaltado la importancia de esta noticia para el municipio.

Seguir trabajando

«Para Miengo es un orgullo formar parte de esta red de pueblos con encanto», ha afirmado, a la vez que ha opinado de que el reconocimiento como Pueblo Mágico confirma el «esfuerzo colectivo por conservar nuestra esencia, cuidar nuestro entorno y mostrar al visitante un municipio auténtico y con identidad propia». Por ello, ha señalado que el galardón anima a seguir trabajando por un turismo «sostenible y de calidad».

Miengo ha anunciado que en los próximos meses se pondrán en marcha acciones específicas para aprovechar esta nueva etapa, como mejoras de señalización, promoción turística, actividades culturales y colaboración con otros pueblos de la red.

Por su parte, el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, ha celebrado la inclusión de su municipio en este grupo y ha resaltado la «riqueza que gira en torno a los doce pueblos que conforman el territorio». Así, ha invitado a los visitantes a encontrar en su entorno «una historia única gracias a la situación geográfica, que le otorga un carácter especial». Además del paisaje y el patrimonio, el regidor ha valorado «la hospitalidad de los vecinos».