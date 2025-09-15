Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
Las fuerzas del orden y los servicios de emergencias han respondido a una llamada alertando de un conato de incendio en el edificio
San Felices de Buelna
Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:23
La Guardia Civil y los servicios de emergencia médica y ambulancia han respondido en la noche de este lunes a una llamada por un altercado ... producido en el interior del antiguo colegio de la Divina Pastora de San Felices de Buelna. En principio se trataba de una respuesta airada de una de las personas que residen en ese edificio de la comunidad religiosa que le da nombre, incluido un conato de incendio que no fue más allá.
Los agentes de la Guardia Civil han conseguido poner fin al incidente en apenas una hora y la ambulancia ha trasladado al residente al Hospital Valdecilla para una revisión.
Los vecinos de San Felices se acercaron al lugar, alertados por la presencia de las dotaciones de seguridad y emergencias.
Un accidente de tráfico
A la misma hora se producía un accidente de tráfico sin consecuencias en el túnel de la Estación de Los Corrales de Buelna, atendido por las mismas patrullas de la Guardia Civil que después se trasladaron a San Felices.
