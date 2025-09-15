El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos se acercaron alertados por la presencia de las dotaciones de seguridad y emergencias. CAVIA

Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices

Las fuerzas del orden y los servicios de emergencias han respondido a una llamada alertando de un conato de incendio en el edificio

Nacho Cavia

Nacho Cavia

San Felices de Buelna

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:23

La Guardia Civil y los servicios de emergencia médica y ambulancia han respondido en la noche de este lunes a una llamada por un altercado ... producido en el interior del antiguo colegio de la Divina Pastora de San Felices de Buelna. En principio se trataba de una respuesta airada de una de las personas que residen en ese edificio de la comunidad religiosa que le da nombre, incluido un conato de incendio que no fue más allá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  3. 3

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  4. 4

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral
  9. 9

    No me lo puedo creer
  10. 10

    La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices

Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices