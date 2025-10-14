Comienza el cambio de imagen del Teatro Municipal de Los Corrales

La nueva imagen del Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna ya va tomando forma. Kevin Goya y Víctor Cano trabajan desde hace unos días ... en el gran mural que ofrecerá «una cara distinta del casco urbano», como ha dicho el concejal de Obras y Urbanismo, José Manuel Martínez, valedor de extender esa idea a otros lugares señalados de la localidad.

Los artistas han comenzado por los tres arcos del primer piso para luego llegar a las torres laterales, fusionando estética teatral con pintura contemporánea. Utilizan técnicas de collage para combinar modernismo y arte greco-romano, amoldándose a la arquitectura de una fachada histórica. El proceso técnico incluye el uso de plantillas y una mezcla de óxido de hierro y alcohol para transferir el diseño a la fachada, seguido de un aplique meticuloso de pintura acrílica, jugando con texturas y tonalidades.

El proyecto, que utiliza temas alusivos al teatro clásico, estará concluido en su primera fase para finales de octubre

Los dos destacan que el mayor desafío es, «más allá de las dificultades burocráticas», enfrentarse a un lienzo en blanco. Y coinciden también en que su primera experiencia en la creación de murales «pretende ir más allá, enriquecer la cultura local y aportar una nueva imagen entre lo moderno y lo clásico» al centro neurálgico de Los Corrales.

Desde que el Ayuntamiento les comunicó, como a otros artistas locales, el deseo de que presentaran proyectos para la fachada del teatro, Kevin Goya tuvo claro el «utilizar elementos propios del teatro clásico greco romano, manteniendo la línea de fragmentación que suele utilizar Víctor».

A partir de ahí, el proyecto se basó en cuatro pilares, la estética del teatro, pintura contemporánea, recomposición, a través del collage, de las figuras elegidas y adaptar todo al lienzo que les ofrecía la fachada del edificio, «integrándolo todo de manera que quede una composición compacta».

Ampliar Víctor Cano y Kevin Goya, autores del proyecto. CAVIA

Finalmente fueron los elegidos y se pusieron manos a la obra. Lo más complicado, que un lienzo en blanco es «siempre todo un reto», decía Víctor Cano tras extender en los tres arcos centrales las plantillas a medida que había hecho previamente para plasmarlas en la fachada. Con esa técnica queda un boceto que hay que ir detallando a mano, repasando línea a línea para preparar la siguiente fase, el pintado. Cano se ha especializado en la pintura. «Lo que hago es marcar los colores y reducir cada uno a tres tonalidades para, después, jugar con las texturas y empezar a sacar luces y sombras». En esa técnica usarán rodillo, pincel y spray, hasta llegar al resultado esperado.

Goya explica la «necesidad de que todas las figuras queden en su sitio exacto y fiel a la imagen que queremos del conjunto». Un proyecto que «está pensado en el lugar en el que vamos a trabajar, el edificio, el entorno, el pueblo, incluso». «Un proyecto así, viste cualquier lugar y es incluso necesario en cualquier pueblo o ciudad por la carga cultural que implica».

Si todo va bien, a finales del mes de octubre ya estará terminada su parte de la obra, porque entonces comenzará la siguiente, dar una mano de un color aguamarina al resto del edificio, pintar el interior, cambiar el recibidor y otras mejoras que incluye el plan de las concejalías de Obras y Urbanismo y de Educación, Cultura y Turismo, unidas en esta aventura que, según José Manuel Martínez, es «un paso más en la modernización del casco urbano de Los Corrales de Buelna».