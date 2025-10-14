El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ya empieza a verse cómo será la fachada del Teatro antes de finalizar el mes. CAVIA

Comienza el cambio de imagen del Teatro Municipal de Los Corrales

Kevin Goya y Víctor Cano han explicado los pormenores de su primera experiencia en grandes murales como el que ya plasman en la fachada del histórico edificio

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Martes, 14 de octubre 2025, 15:21

La nueva imagen del Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna ya va tomando forma. Kevin Goya y Víctor Cano trabajan desde hace unos días ... en el gran mural que ofrecerá «una cara distinta del casco urbano», como ha dicho el concejal de Obras y Urbanismo, José Manuel Martínez, valedor de extender esa idea a otros lugares señalados de la localidad.

