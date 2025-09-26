Los Corrales recupera el reconocimiento a los deportistas locales en sus plenos El PSOE presentó una moción de apoyo al pueblo palestino fuera de plazo y no llegó a ser debatida

Nacho Cavia

La Corporación de Los Corrales de Buelna ha recuperado en su primera sesión plenaria t el verano el reconocimiento a vecinos que hayan conseguido éxitos regionales o nacionales en cualquier disciplina, y lo ha hecho con cinco deportistas, entre ellos la reina de los bolos, Marta Castillo, junto a otros dos campeones, uno de Cantabria en carreras de montaña, Marcos Villamuera, y otro de España, el ciclista Kevin Suárez.

El último ha sido un pleno de acuerdos unánimes en los asuntos debatidos en el orden del día hasta que llegó una moción de apoyo al pueblo palestino presentada por el PSOE, que ni siquiera pudo debatirse. El PSOE había presentado su propuesta fuera de tiempo, con lo que, para debatirla, había que votar previamente la justificación de su 'urgencia'.

Los portavoces de IU y del PRC dieron su conformidad, pero no el de Vox, que votó en contra, ni el del PP, que se abstuvo (incluido un pequeño receso, para evaluar la mayoría necesaria, que no cambió su voto). En ambos casos, los portavoces alegaron que en otras ocasiones se habían rechazado mociones de todo tipo por no presentarse en tiempo y forma, y que esta debía ser otra más, independientemente del tema a debatir.

Moción rechazada

Los votos del PSOE, IU y PRC (ocho) no sumaban mayoría absoluta en una cámara de 17 concejales, con lo que la moción no pasó ese trámite imprescindible y no llegó a discutirse.

Por lo demás, la Corporación aprobó por unanimidad todos los puntos incluidos en el orden del día, una ampliación de créditos de 45.000 euros para la limpieza del río Rebujas, en San Mateo, y el río Redondo, en San Andrés; el convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento por el que se articula la cooperación municipal con el programa de recursos educativos para la educación básica para el curso escolar 2025-2026; el convenio marco de colaboración entre la Universidad de Cantabria y varios ayuntamientos, entre ellos el de Los Corrales, para la celebración de cursos de verano y otras actividades de extensión universitaria; y dos transferencia de parcelas entre particulares.

En cuanto a las menciones especiales a vecinos que han destacado en las últimas semanas, las personas homenajeadas fueron Marta Castillo Laguillo, jugadora de bolos y deportista becada por el Ayuntamiento, por conseguir títulos como el de campeona de España de Bolos individual y por parejas, o el de campeona del torneo de Maestras de Bolos. También se felicitó a Kevin Suárez Fernández, ciclista y deportista becado por el Ayuntamiento, por conseguir el título de campeón de España élite en la modalidad Grável; a Marcos Villamuera Izquierdo, atleta y deportista igualmente becado por el Ayuntamiento, por ser campeón de Cantabria de Carreras por Montaña, medalla de bronce en el Campeonato de España de carreras de montaña Sub23 y medalla de plata en el Campeonato de España Trail Running de subida vertical.

Igualmente se felicitó a Darío Jimeno Pardo, por ser campeón de Cantabria de ciclismo en categoría cadete contra reloj y en línea; y, por último, Mauro Rodríguez Pérez tuvo su reconocimiento por conseguir dos medallas de bronce en los campeonatos de España Senior de Kickboxing. Todos ellos, un «referente» para futuros deportistas locales.