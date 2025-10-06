Detenidos tres hombres por entrar a robar en una vivienda de Hinojedo Se llevaron joyas y enseres valorados en 10.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de 57, 55 y 30 años, como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Hinojedo (Suances) y también por denuncia falsa.

Fue a mediados de septiembre cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un robo cometido en este pueblo a plena luz del día. Habían entrado en la casa forzando una de las ventanas mientras alguien realizaba funciones de vigilancia en el exterior de la propiedad. Las víctimas denunciaron la sustracción de joyas y enseres valorados en unos 10.000 euros.

Los agentes averiguaron que los autores habían abandonado el lugar en un vehículo y consiguieron diferentes datos del mismo.

De las pesquisas realizadas, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, unos delincuentes habituales conocidos por la Guardia Civil. También se pudo averiguar que se había denunciado ante la Policía Nacional la sustracción del vehículo utilizado para huir del lugar. Dicha denuncia se presentó el mismo día del robo de la vivienda, y se llegó a la conclusión de que se trataba de una denuncia falsa, que ese coche no había sido sustraído.

Finalmente, entre el 24 de septiembre y el 02 de octubre localizaron y detuvieron a tres varones como presuntos autores de los delitos reseñados.