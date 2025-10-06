El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de Hinojedo.

Detenidos tres hombres por entrar a robar en una vivienda de Hinojedo

Se llevaron joyas y enseres valorados en 10.000 euros

M. Á.

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:40

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de 57, 55 y 30 años, como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Hinojedo (Suances) y también por denuncia falsa.

Fue a mediados de septiembre cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un robo cometido en este pueblo a plena luz del día. Habían entrado en la casa forzando una de las ventanas mientras alguien realizaba funciones de vigilancia en el exterior de la propiedad. Las víctimas denunciaron la sustracción de joyas y enseres valorados en unos 10.000 euros.

Los agentes averiguaron que los autores habían abandonado el lugar en un vehículo y consiguieron diferentes datos del mismo.

De las pesquisas realizadas, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, unos delincuentes habituales conocidos por la Guardia Civil. También se pudo averiguar que se había denunciado ante la Policía Nacional la sustracción del vehículo utilizado para huir del lugar. Dicha denuncia se presentó el mismo día del robo de la vivienda, y se llegó a la conclusión de que se trataba de una denuncia falsa, que ese coche no había sido sustraído.

Finalmente, entre el 24 de septiembre y el 02 de octubre localizaron y detuvieron a tres varones como presuntos autores de los delitos reseñados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Cantabria vacía... de bares
  2. 2

    El árbitro se llama Marta
  3. 3

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  4. 4

    Tan bello como una portería a cero
  5. 5

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  6. 6

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  7. 7

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  8. 8

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  9. 9

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenidos tres hombres por entrar a robar en una vivienda de Hinojedo

Detenidos tres hombres por entrar a robar en una vivienda de Hinojedo