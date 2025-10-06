El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa Sara Izquierdo (PRC) y, a la derecha, el exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE). Sara Torre
'Caso Santillana'

El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»

Ángel Rodríguez niega tener ingresos sin justificar, como apunta la Fiscalía, y haber cometido una «torpeza administrativa»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:11

Comenta

«Ha quedado claro que no me he quedado con dinero, que no he cogido absolutamente nada. Ahora quiero que se repare todo el daño ... personal y moral que me han hecho». El exalcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez (PSOE), valoró ayer con esta reflexión la petición de la Fiscalía del sobreseimiento provisional de la pieza del 'caso Santillana' en la que está investigado junto a la alcaldesa Sara Izquierdo (PRC), su hermana, y tres empresarios por la supuesta adjudicación irregular de proyectos a la empresa Ingenia, por no haber indicios suficientes que sustenten una acusación formal.

