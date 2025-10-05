El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE) y la alcaldesa, Sara Izquierdo (PRC). Juajo Santamaría

La Fiscalía no ve indicios suficientes para acusar a la alcaldesa y a su hermana en el 'caso Santillana'

Pide el sobreseimiento de la causa que también afecta al exalcalde Ángel Rodríguez y tres empresarios por la adjudicación de proyectos a Ingenia | El fiscal apunta a una «torpeza administrativa» y un «despilfarro de dinero público acreditado por la inutilidad del gasto», pero descarta un «concierto criminal»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:45

La Fiscalía de Cantabria ha solicitado el sobreseimiento provisional de la pieza del 'caso Santillana' en la que está investigada la alcaldesa Sara Izquierdo (PRC), ... su hermana Stela, el exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE) y tres empresarios por la supuesta adjudicación irregular de proyectos a la empresa Ingenia, por no haber indicios suficientes que sustenten una acusación formal. Ahora al juez tendrá que aceptar la petición al no existir otra acusación (popular o particular) en el caso.

