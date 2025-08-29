El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aparcamiento en Suances cercano a la zona de la playa abarrotado de vehículos. Luis Palomeque

La futura OLA de Suances incluye una tarifa de 55 euros por temporada para segundas residencias

La norma, que no se aplicará hasta 2026, contempla la regulación de 2.080 plazas en el centro urbano y en la playa de Tagle

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:11

Aún queda casi un año para que se aplique, y eso si nada se tuerce durante el tortuoso recorrido burocrático, pero la futura OLA del ... Ayuntamiento de Suances recoge una tarifa de 55 euros para residentes temporales, esto es, propietarios no empadronados con segundas residencias en el municipio. A cambio, los usuarios podrán aparcar durante toda la temporada estival. Y lo mismo para empresarios y trabajadores de la zona regulada, como bares, restaurantes, hoteles y negocios similares. Si aparcan en área de pago, tendrán que pagar. Se librarán, eso sí, los residentes habituales que estén empadronados y tributen en Suances –hay unos 7.500 vehículos censados–. El resto, aquellos que acudan a conocer el municipio, dar una vuelta o bañarse en su playa, tendrán una tarifa única de 65 céntimos por hora, que se calculará por fracciones de 5 céntimos, redondeando a la baja.

