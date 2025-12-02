El Gobierno de Cantabria saca a licitación el puerto de La Pozona El proyecto tiene un plazo de ejecución de un año y parte de un presupuesto de 3,6 millones de euros, tal y como se había anunciado hace unos días

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, ha sacado a licitación el proyecto de acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona de Miengo, con un presupuesto de 3.661.118 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, tal y como se anunció hace un par de semanas, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ha explicado que esta segunda fase, completará los trabajos «más urgentes» que la Dirección General de Aguas y Puertos ha ejecutado en los últimos meses en esta infraestructura con una inversión de más de 200.000 euros. Así, en la primera fase se ejecutaron las escolleras que dan abrigo a los pantalanes.

Según resume el Ejecutivo en un comunicado, esta nueva actuación, que hoy se publica en el Portal de Contratación del Sector Público, tendrá como objetivo dotar a La Pozona de las condiciones necesarias y exigibles tanto de seguridad como de accesibilidad «para ponerla a la altura» del resto de los puertos autonómicos de Cantabria.

«Este es un nuevo compromiso cumplido», ha destacado Buruaga, que ha recordado el trabajo desarrollado por su Ejecutivo desde el inicio de la legislatura para sacar adelante este proyecto, «tras muchos años de espera y lucha».

En concreto, estas obras incluyen el dragado necesario para garantizar la navegación de las embarcaciones, los accesos y la instalación de nuevos pantalanes.

Tras la ejecución de estos trabajos, el octavo puerto autonómico de Cantabria dispondrá de un total de 86 amarres, frente a los 59 actuales, con todos los servicios necesarios. Entre ellos, se dispondrá de una nueva rampa, nueva acometida eléctrica y 15 torretas para suministro de agua y luz en los pantanales.

Una actuación, que se completará con la regeneración ambiental de todo el espacio portuario con labores de delimitación, limpieza, nivelado y mejora del acceso rodado y peatonal.