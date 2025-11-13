El Gobierno encarga la licitación del proyecto del puerto de La Pozona en Miengo

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la contratación para la ejecución de las obras de acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona, en Miengo. ... La actuación, con un presupuesto base de licitación de 3.661.119 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, responde a la necesidad de modernizar las instalaciones portuarias, mejorar la seguridad y operatividad y dar cumplimiento a los estándares de los puertos autonómicos.

El proyecto contempla la creación de una nueva dársena con 86 amarres (una veintena más de los ya existentes) distribuidos en dos calles de navegación, sustitución de pantalanes y pasarelas, instalación de torretas de suministro eléctrico y agua, y acondicionamiento del espacio terrestre con rampas de varada y accesos rodados y peatonales. También incluye la limpieza y regeneración de la zona intermareal. Se garantiza la protección medioambiental y la integración paisajística.

En realidad, este anuncio del Ejecutivo parte de un compromiso contraído en octubre de 2024, cuando se inauguró la primera fase de las obras para legalizar la instalación portuaria, consistentes en la ejecución de una escollera que mejoró el abrigo del puerto.

Con esta nueva actuación se darán por concluidas las obras en un puerto que, durante décadas, permaneció al margen de la legalidad, es decir, «sin papeles», lo que provocó situaciones duras para los amantes de la mar que lo utilizaban y lo construyeron poco a poco con sus propias manos. Lo hicieron aprovechando, eso sí, un abrigo de mar natural, utilizado desde tiempos inmemoriales por los marineros locales.

«Nuestro compromiso es firme, hay que colocar a La Pozona a la altura del resto de la red de puertos de Cantabria» María José Sáenz de Buruaga Presidenta de Cantabria

La historia se complicó cuando Demarcación de Costas empezó a multarles y llegó a darles aviso definitivo de desahucio en 2019. En este punto, los miembros de la Asociación La Pozona, conformado por los usuarios de ese puerto entonces ilegal, activaron todas las alertas y tocaron todas las puertas de la Administración, ya que cerrar la instalación suponía dejar sin servicio a un buen número de embarcaciones que no tenían donde atracar.

Tras muchas vicisitudes e idas y venidas, en diciembre de 2022, se lograba el primer hito para legalizar La Pozona, con la adscripción de la dársena en la red de puertos de Cantabria. Posteriormente, en febrero de 2024, llegó el primer proyecto para tener en orden legal la instalación, previo acuerdo con el Estado, y se presentó el primer proyecto para mejorar el espigón. Así se hizo y, pasados casi dos años, el compromiso sigue firme para «colocar a este puerto, a la altura del resto», tal y como afirmó la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en la inauguración de la primera fase hace ahora un año. Hoy, La Pozona, ya es el octavo puerto regional y se complementa con la vecina instalación de Suances.

Satisfacción en La Pozona y en Miengo

Desde la Asociación La Pozona, su presidente, Justo Udías, ha mostrado el «agradecimiento» del colectivo marinero hacia el Gobierno de Cantabria por «el empuje y esfuerzo« demostrado por sus dirigentes para que el proyecto «llegara a buen puerto» y que, en breve, «podamos disfrutar de unas instalaciones de primer orden», ha subrayado.

«Enhorabuena, para el Ayuntamiento de Miengo, socios, asociación La Pozona, a las Insituciones y personas implicadas, que han hecho posible que podamos disfrutar de este momento mágico», enumeró.

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Miengo, Elena Castillo, también se mostró agradecida por el acuerdo del Consejo de Gobierno dado a conocer este jueves: «hoy es un día muy importante para nuestro municipio. La aprobación del proyecto de ampliación del puerto de La Pozona marca un hito clave en el desarrollo de una infraestructura estratégica para todos», ha enfatizado. A la par, Castillo recordó que el Consistorio lleva mucho tiempo luchando para que sea una realidad. «Ya en la legislatura 2015-2019, el Partido Popular lo impulsó desde el Parlamento, y ver hoy cómo se aprueba su redacción es una enorme satisfacción» ha afirmado.

Según sus palabras, el proyecto significa muchas cosas, entre las más destacadas «mejores condiciones para pescadores y usuarios actuales, nuevas oportunidades para el turismo y el impulso al deporte náutico, que redundará en más actividad económica y empleo para el municipio», dijo, agradeciendo la colaboración de todas las administraciones implicadas.