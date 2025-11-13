El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Inauguración de la primera fase de construcción de la escollera del Puerto de La Pozona en Miengo, el pasado mes de octubre de 2024 E. T.

El Gobierno encarga la licitación del proyecto del puerto de La Pozona en Miengo

Las obras de acondicionamiento de la dársena parten de un presupuesto base de 3,6 millones de euros | Se contemplan un total de 86 atraques, una veintena más de los que ya había

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Miengo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la contratación para la ejecución de las obras de acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona, en Miengo. ... La actuación, con un presupuesto base de licitación de 3.661.119 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, responde a la necesidad de modernizar las instalaciones portuarias, mejorar la seguridad y operatividad y dar cumplimiento a los estándares de los puertos autonómicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

