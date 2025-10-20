El Gobierno licita por segunda vez la cubierta de las pistas de tenis y pádel en Los Corrales Se incrementa el presupuesto de partida hasta los 1,7 millones y se mantiene el plazo de ejecución en ocho meses

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 20 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha licitado por segunda vez las obras de construcción de una cubierta para las pistas de tenis y pádel del complejo municipal de deportes de Los Corrales de Buelna. En abril de este mismo año se intentó su adjudicación, pero no hubo ninguna empresa interesada. Inmediatamente se revisó el proyecto y de un coste inicial de 1,1 millones se ha pasado a 1,7 millones, una cantidad que se espera que sí llame la atención de empresas interesadas.

El objetivo es levantar una cubierta para las actuales pistas de tenis y el frontón además de renovar, reordenar, sumar una cancha de tenis y otra de pádel, vestuarios, almacén y cuarto de instalaciones, acondicionar el entorno y abrir una senda al oeste, protegida por el muro de contención del actual frontón, con suelo de hormigón impreso.

El plan de obra incluye actuaciones necesarias para la recogida de aguas pluviales y las grises de esos vestuarios, saneamientos y drenajes que complementarán un proyecto que, como ha dicho el alcalde, Julio Arranz, «viene a dignificar aún más si cabe unas instalaciones deportivas modélicas, apostando por deportes como el tenis y el pádel que cuentan con muchos federados y aficionados en el municipio, además de una escuela significada en toda España». «Nuestro compromiso con Los Corrales es firme, incuestionable y de largo recorrido. Estamos escribiendo con hechos un antes y un después en la localidad», dijo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga en la presentación del proyecto.

En la visita que hicieron al complejo deportivo la presidenta y el consejero de Fomento, Roberto Media, ya adelantaron al alcalde la decisión de afrontar ese proyecto este mismo año, dentro de las inversiones millonarias que se esperan para esta legislatura en la localidad.

Desde el momento en el que se plantee la demolición del pavimento existente, la empresa tendrá ocho meses para concluir la obra, una actuación que obligará a los usuarios a buscar otras ubicaciones para la práctica de esos deportes.

Ampliar Imagen del interior de las futuras pistas de tenis y pádel. DM

La superficie de la cubierta, a dos niveles, será de 1.585,25 metros cuadrados y la altura de cumbrera se sitúa en torno a los 12 metros, planteando una cubierta ligera de panel sándwich de chapa lacada. Para la iluminación del nuevo equipamiento deportivo se utilizará tecnología LED y para la producción de Agua Caliente Sanitaria un sistema compacto de aerotermia de 300 litros de capacidad consistente en un depósito de agua conectado a una bomba de calor que utiliza el calor del aire para calentar el agua. Una alternativa eficiente y ecológica que aprovecha el calor ambiental para calentar el agua, reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2.