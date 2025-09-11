El Gobierno regional se vuelca en la mejora de las pistas polideportivas de Los Corrales Se afrontará el arreglo de la pista polideportiva de Somahoz, la de San Mateo y la de Barros con un presupuesto de 47.131 euros y un plazo de dos meses

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:47

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, ha adjudicado el arreglo de la pista polideportiva de Somahoz, junto al Colegio Infantil Besaya; la de San Mateo, junto al edificio Cultural y la Cancha Cubierta; y la de Barros, junto a la bolera y las antiguas escuelas, todas en Los Corrales de Buelna.

Las actuaciones consistirán en la reparación y mejora del pavimento de las tres pistas, incluyendo el pintado de suelos y la señalización de las canchas de juego correspondientes.

La adjudicación se ha realizado a la empresa Pavimentos e Impermeabilizaciones Cantabria SL con un importe total de 47.131,42 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

Pistas con mucho uso

El concejal de Servicios Municipales, Javier Conde, ha explicado que el proyecto que se presentó al Gobierno de Cantabria para conseguir financiación «se venía tiempo preparando por la necesidad de reparar esas pistas polideportivas, que no están en buen estado y en cada pueblo tienen mucha actividad, siendo además dos de ellas cubiertas, Somahoz y San mateo, lo que facilita su uso cuando la meteorología no acompaña».

Por su parte, el alcalde, Julio Arranz, ha agradecido a la Consejería una colaboración «imprescindible que nos permitirá, en el espacio de dos meses, recuperar y mejorar el estado de esas tres pistas polideportivas».