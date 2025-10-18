El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político

El que fuera durante 24 años alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares, por el Partido Regionalista y quien encadenó varias elecciones con mayorías absolutas ... , lleva un tiempo mostrándose contrariado en torno a la gestión de su sucesor en el municipio José Antonio Cobo González, quien fue, en su día, designado por el propio Linares, que le bautizó –en sentido figurado– como 'hijo' predilecto antes de auparle a la Alcaldía.

Así que parecía que si a San Felices llegara alguna lucha política esta legislatura -en la que la Corporación municipal está dividida casi por la mitad, resultado de una diferencia en las urnas entre el PRC y Vecinos por San Felices de apenas seis votos- hubiera sido por esta rivalidad. Pero no. En el Ayuntamiento los dos grupos políticos se entienden de maravilla y la contienda se ha trasladado a las calles, en donde el anterior alcalde (González Linares) no oculta su desagrado con las decisiones del actual, ni empatiza con el acercamiento de ambos grupos políticos. Y eso que las dos formaciones –PRC y Vecinos por San Felices– han sido partidos que han liderado 'hijos' políticos del propio González Linares: su sucesor, Cobo González, y el que fue su mano derecha en varios gobiernos, Federico Crespo.

Así las cosas, González Linares ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que señala que «ha observado que se hecho una serie de modificaciones que han dado realce a la plaza» que enmarcan la Casa Consistorial, la iglesia parroquial y el colegio Pero Niño, pero «hay otras con las que no puedo transigir y debo, ya no solo como alcalde que realizó esas obras, sino también como vecino, mostrar mi rechazo rotundo a algo que siento como un agravio y menosprecio a la labor de un equipo de trabajo del cual me siento muy orgulloso».

Se refiere a la «invisibilizacion» de lo que considera el Kilómetro 0 del pueblo, simbolizado por una rosa de los vientos y el escudo de bronce del Ayuntamiento: ahora ambos están «tapados y condenados al ostracismo bajo una canasta de baloncesto».

El ex alcalde incide en que «se han tapado la rosa de los vientos y el escudo de bronce del Ayuntamiento, han achicado la plaza al meter allí una zona deportiva (innecesaria debido a la existencia de otras pistas en el municipio a escasos metros) y han quitado un banco solicitado por los vecinos». Actuaciones de hace casi dos años por las que, afirma, «me veo obligado a solicitarle la reposición de los elementos municipales que ha inutilizado, no solo por respeto a mi labor, sino por respeto a nuestros vecinos».

«Llevo varios meses reflexionando sobre las obras de mis 24 años como alcalde y no puedo por menos que mostrar mi desacuerdo ante algunas de las acciones realizadas», termina Linares.

En la Corporación actual prefieren no entrar en un cruce de declaraciones. Y tampoco quieren polémicas con el que fue alcalde seis legislaturas.