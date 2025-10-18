El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde José Antonio Cobo (izquierda) el día que González Linares (derecha) le señaló como su delfín. Cavia

El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político

El que fuera regidor durante dos décadas acusa por escrito al actual, José Antonio Cobo -designado por él-, de tomar decisiones que suponen «un agravio» a sus obras del pasado

Nacho Cavia

Nacho Cavia

San Felices de Buelna

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:23

Comenta

El que fuera durante 24 años alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares, por el Partido Regionalista y quien encadenó varias elecciones con mayorías absolutas ... , lleva un tiempo mostrándose contrariado en torno a la gestión de su sucesor en el municipio José Antonio Cobo González, quien fue, en su día, designado por el propio Linares, que le bautizó –en sentido figurado– como 'hijo' predilecto antes de auparle a la Alcaldía.

Te puede interesar

