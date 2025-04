El gran viaje de negocios del IES Besaya

Lucía González y Hugo Herrera andaban un poco nerviosos el día que aterrizaron en Wölfersheim (Alemania) en junio del año pasado. Aquella fue la primera ... parada de un viaje enmarcado en el proyecto Erasmus, 'Towards Digital Equality in Education', una experiencia educativa que trasciende las fronteras del aula y las competencias tradicionales, empujando a una treintena de alumnos de entre 15 a 18 años y tres institutos al mundo real y a través de culturas diferentes.

González y Herrera, de 17 años, son solo dos de los diez que han representado al IES Besaya en este proyecto de movilidad, una auténtica guía práctica sobre cómo emprender y utilizar nuevas tecnologías con base en Wölfersheim, Esmirna (Turquía) y, por último, Torrelavega. «Es una experiencia muy buena y la recomiendo a todo el mundo. A parte de visitar y aprender sobre nuevas ciudades y pueblos, te da la oportunidad de conocer a mucha gente, culturas y hablar el inglés, que es muy importante», resume ella, futura aspirante a criminóloga. «Es una experiencia que, si se da la oportunidad, todo el mundo debería hacer; se aprende mucho y se pueden extraer cosas muy positivas, también en el plano personal», aporta él, a un año de acceder a la facultad de Enfermería.

Tres escalas Wölfersheim (Alemania). En junio del año pasado, los estudiantes comenzaron aprendiendo a crear una 'startup'.

Esmirna (Turquía). En noviembre, el viaje estudiantil continuó con el diseño de un plan de negocio concreto.

Torrelavega. En marzo, el IES Besaya tomó el relevó planteando actividades sobre cómo vender dicha idea de negocio.

Luego vuelven a la mesa con el resto de sus compañeros de viaje para seguir trabajando en el modelo de negocio que han ido moldeando en los últimos años, desde que aterrizaron en Alemania. En Wölfersheim aprendieron a crear una 'startups' o empresa emergente; en Turquía le dieron forma a esa idea para transformarla en un plan de negocio; y en Torrelavega, finalmente, en marzo, ha llegado el momento de la verdad y se vuelcan en vender su idea de negocio. Aquí, en la ciudad del Besaya, cántabros, turcos y alemanes han podido tomar nota de ejemplos reales, visitando empresas de la zona y conociendo diferentes modelos de trabajo.

El uso del inglés, aunque potenciado, no es una barrera en este proyecto, muy orientado a la «inclusión y la igualdad», como asegura la jefa de estudios del IES Besaya, Rocío Ojeda Sáez. «Se trata de abordar, también, muchas de esas competencias que nos piden y son difíciles de tratar. Tolerancia, cultura, valores democráticos… La educación sucede en el aula para que suceda algo fuera del aula», sintetiza, tan orgullosa del trabajo que se realiza en la clase como del «bagaje personal y cultural» que han obtenido los alumnos aterrizando en otros países y conviviendo con otras familias.

Ampliar Estudiantes trabajan en su plan de negocio, en el IES Besaya.

Esa es, sin duda, una de las partes clave de 'Towards Digital Equality in Education': la movilidad, la desenvoltura con familias de otros países y, al contrario, el desafío de ejercer de anfitrión. «Me gusta como se comunican con las familias. Como les acogen, como hacen por comunicarse… No es solamente el poder del trabajo en sí, sino lo que se genera alrededor. La experiencia es muy positiva», sintetiza la responsable, pendiente ya de aprobar otros proyectos de cara al año que viene, a lo mejor más centrados en aspectos concretos como la digitalización o la impresión 3D, por poner un ejemplo.

«Estamos a la altura»

El buen sabor de boca de este proyecto lo comparte Ángela Benito Ruiz, la directora del IES Besaya, sobre todo tras corroborar que las palabras y el trabajo que hay detrás, «que es mucho», pasan a los hechos con resultados impresionantes. «Para nosotros es muy enriquecedor. Ves a los chavales hablar en inglés, poner en práctica los conocimientos aprendidos… Te das cuenta de que se cumplen los objetivos y tiene un sentido». Al inicio del proyecto, confiesa que el vértigo también le afectó a ella. «Piensas, ¿estaremos a la altura? Y te das cuenta de que sí. Estamos a la altura. Muchas veces somos los que lideramos, los que rompen el hielo. Estamos muy orgullosas».

Financiado íntegramente con fondos europeos, 'Towards Digital Equality in Education' es solo uno de los proyectos en los que se ha embarcado el IES Besaya recientemente. No hace tanto que participaron en otro llamado 'Media for everyone's voice', un interesante acercamiento sobre los medios, el pensamiento crítico y la información de calidad junto a institutos de Turquía, Grecia, Rumania e Italia, en 2023.